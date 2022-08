Poniedziałek 15 sierpnia 2022 AMD Ryzen 7000 mogą trafić do sprzedaży 27 września zamiast 15 września

Autor: Zbyszek | źródło: Twitter | 23:58 (1) Do premiery procesorów Ryzen serii 7000 (ZEN4, 5nm) coraz mniej czasu, a wraz z jego upływem będziemy poznawać coraz więcej nowych informacji na ich temat. Przypomnijmy, że AMD zamierza oficjalnie zaprezentować nową platformę AM5 i nowe procesory 29 sierpnia. Wówczas odbędzie się wydarzenie transmitowane online poprzez Internet, w trakcie którego podane zostaną nazwy modeli nowych CPU, ich specyfikacja, częstotliwości taktowania, wydajność oraz ceny. Następnie procesory trafią do recenzentów - dotychczasowe informacje wskazywały, że publikacja oficjalnych recenzji i rozpoczęcie sprzedaży procesorów Ryzen 7000 i płyt z podstawką AM5 nastąpi w dniach 13-15 września.



Tymczasem pojawiają się nieoficjalne doniesienia o tym, że firma AMD mogła skorygować dotychczasowe plany, i przesunie publikację oficjalnych testów oraz rozpoczęcie sprzedaży procesorów Ryzen 70000 na 27 września.



Jeśli taka decyzja faktycznie zapadnie, może być motywowana przez dwa czynniki. Pierwszym może być chęć zwiększenia liczby procesorów dostarczonych do sklepów na dzień debiutu, a drugim chęć odciągnięcia uwagi konsumentów od przedpremierowej prezentacji procesorów Core 13. generacji, która została zaplanowana przez Intela własnie na... 27 września. Można też znaleźć powód trzeci - przygotowując prezentację swoich Core 13. generacji Intel nie będzie miał możliwości porównania tych procesorów do nowych Ryzenów serii 7000.



