Poniedziałek 15 sierpnia 2022 AMD zaprasza na prezentację procesorów Ryzen 7000 i płyt AM5

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 23:49 Firma AMD poinformowała, że pod koniec sierpnia odbędzie się wydarzenie transmitowane online poprzez Internet, w trakcie którego przedstawiona zostanie całkowicie nowa platforma AM5, podane zostaną szczegóły najnowszej architektury Zen 4, oraz zaprezentowane będą korzystające z niej procesory dla komputerów PC. Prezentację o nazwie Together we advance PCs poprowadzi Dyrektor generalna dr Lisa Su, wiceprezes Mark Papermaster i inni dyrektorzy AMD. Transmisja odbędzie 29 sierpnia w nieco zaskakującej porze - o 19 wieczorem w USA, w Polsce będzie wówczas 1 w nocy 30 sierpnia.



Do tej pory firma AMD nieco lepiej dobierała godziny swoich wydarzeń, tak aby odbywały się gdy w USA jest rano, w Europie popołudniu a w Azji wieczór.



Jednocześnie kolejne nieoficjalne doniesienia wskazują na to, że sprzedaż nowych procesorów Ryzen 7000 rozpocznie się nieco później - nie 15 września, jak planowano, lecz 27 września. Opóźnienie rozpoczęcia sprzedaży o 12 dni ma być spowodowane prośbami producentów płyt głównych o więcej czasu na testy finalnych wersji BIOSów.







