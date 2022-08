Gdzie kupić Fifa 23?

Interesuje Cię Fifa 23 i zastanawiasz się, gdzie kupić grę? Potrzebujesz gry na komputer czy PlayStation 5? W niniejszym artykule podpowiadamy, gdzie kupić Fifę 23 w atrakcyjnej cenie – zarówno na komputer, jak i konsolę.



Fifa cieszy się sporą popularnością – nie tylko wśród typowych fanów piłki nożnej. To świetna rozrywka właściwie dla całej rodziny. Każdego roku wychodzi nowa część, znacznie ulepszona od poprzedniej – nie tylko pod względem graficznym, ale i jeśli chodzi o sterowanie czy możliwości rozgrywek. Gdzie kupić Fifę 23 w atrakcyjnej cenie? Dlaczego w ogóle warto wybrać Fifę 23? Na pytania odpowiadamy w dzisiejszym wpisie.

Czym wyróżnia się Fifa 23?

Czym właściwie wyróżnia się Fifa 23? Przede wszystkim tym, że w porównaniu do poprzednich części, jeszcze lepiej oddaje realizm poruszania się na boisku piłkarzy. Ponadto producenci ulepszyli znacząco całą mechanikę gry. Znaczące zmiany widać między innymi przy rzutach wolnych, karnych i różnych, które w tym przypadku możesz wykonywać dużo bardziej precyzyjnie. A zatem tym razem Twoje umiejętności mają jeszcze większy wpływ na to, czy uda Ci się wygrać dany mecz.

Dostępna jest także funkcja cross-play. Dzięki tej opcji każdy może grać online bez względu na to, jaką platformą sprzętową dysponuje. Jedyny warunek jest taki, że osoby, które będą z Tobą grały, muszą mieć sprzęt tej samej generacji. Masz do dyspozycji także więcej możliwości, jeśli chodzi o społeczność online. Udostępniono tak zwaną społeczność VOLTA FOOTBALL oraz wiele wirtualnych klubów. Jeśli zależy Ci na zarządzeniu menadżerem klubu lub konkretnego piłkarza, możesz kreować ich osobowość, wybierając specjalny tryb kariery. Ta opcja pozwala na bezproblemowe zdefiniowanie charakteru postaci i kierowanie jej wszystkimi działaniami oraz poczynaniami w ten sposób, by piłkarz ostatecznie wspiął się na sam szczyt.

W Fifa 23 możesz także grać na przeróżnych prestiżowych turniejach, w tym FIFA Women’s World Cup Australia and New Zealand 2023 oraz FIFA World Cup Qatar 2022. A zatem, jak widać, każdy zainteresowany ma także możliwość wejść do świata kobiecej piłki nożnej, szczególnie w lidze Barclays FA Women’s Super League albo Division 1 Arkema.

Gdzie zatem można znaleźć Fifa 23 na PC? Jeśli zależy Ci na stosunkowo niskiej cenie, sprawdź ofertę na stronie https://www.euro.com.pl/gry-pc/electronic-arts-fifa-23-gra-na-pc.bhtml, na której produkt dostępny jest przedpremierowo. Fifa 23 swoją premierę ma dopiero ostatniego dnia września – a mianowicie 30.09.2022. Warto jednak kupić ją szybciej, gdyż przedpremierowo nierzadko oferowane są atrakcyjne promocje. Po premierze cena niewątpliwie będzie wyższa.

Gdzie kupić oficjalny licencjonowany produkt Fifa 23?

Gdzie kupić oficjalny licencjonowany produkt Fifa? Oczywiście, że najlepszą opcją będzie zakup gry w odpowiednich sklepach. Na przykład na stronie https://www.euro.com.pl/gry-playstation-5/electronic-arts-fifa-23-gra-na-ps5.bhtml dostępna jest Fifa 23 na PS5 w atrakcyjnej cenie w przedsprzedaży. Premiera gry odbędzie się 30 września 2022 roku.

Fifa 23 – jakie są wymagania systemowe?

Jeśli chcesz kupić Fifa 23 na PC, musisz sprawdzić, czy Twój sprzęt spełnia przynajmniej minimalne wymagania. Lista ta obejmuje system operacyjny Windows 10 64-bitowy, procesor AMD Ryzen 5 1600 lub równorzędny i procesor Intel Core i5 6600k lub równorzędny. Ponadto potrzebujesz minimum 8 GB pamięci RAM, kartę graficzną AMD Radeon RX 570, NVIDIA Ge Force GTX 1050 Ti – lub oczywiście równorzędne rozwiązania. Jeśli chodzi o DirectX, według minimalnych wymagań potrzebna jest karta graficzna zgodna z DirectX 12 (lub równorzędna). W przypadku opcji, do których należy wykorzystać połączenie z Internetem, sprawdzi się łącze minimum 512 kb/s. Wolnego miejsca na dysku potrzebujesz natomiast 100 GB. Logo EA Sports i znaki towarowe FIFA zawsze budzą wiele emocji wśród graczy, ponieważ od lat nazwa FIFA daje gwarancję świetnej rozrywki.



Źródło: unsplash.com Licencja: https://unsplash.com/license