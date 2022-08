Piątek 19 sierpnia 2022 Core i9-13900K, i7-13700K, i5-13600K - nieoficjalna specyfikacja

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 23:24 Premiera procesorów Core 13. generacji (nazwa kodowa Raptor Lake-S), czyli usprawnionych wersji Core 12. generacji coraz bliżej. Przypomnijmy, że nowe CPU trafią do sprzedaży pod koniec października, i w porównaniu do Core 12. generacji będą wyróżniać się wyższymi częstotliwościami taktowania, powiększonymi pamięciami podręcznymi i dwukrotnie większą liczbą efektywnych rdzeni Gracemont. W sieci pojawiła się nieoficjalna specyfikacja procesorów Core i9-13900K, Core i7-13700K, i Core i5-13600K. Flagowy Core i9-13900K otrzyma 8 wydajnych i 16 efektywnych rdzeni (łącznie 32 wątki).



Wydajne rdzenie będą mieć taktowanie Turbo wynoszące 5,8 GHz przy obciążeniu jednowątkowym i do 5,5 GHz przy obciążeniu wielowątkowym, a rdzenie efektywne - 4,7 GHz (jednowątkowo) i 4,3 GHz (wielowątkowo).



Core i7-13700K to procesor 24 wątkowy (8 wydajnych i 8 efektywnych rdzeni) o taktowaniu Turbo wydajnych rdzeni wynoszącym 5,4 GHz (jednowątkowo) i do 5,3 GHz (wielowątkowo), i odpowiednio 4,3 GHz (jednowątkowo) i 4,1 GHz (wielowątkowo) dla rdzeni efektywnych. Będzie to więc procesor bardziej wydajny, niż obecny Core i9-12900K.



Core i5-13600K otrzyma 6 wydajnych rdzeni o taktowaniu Turbo 5,2 GHz (jednowątkowo) i 5,1 GHz (wielowątkowo) oraz 8 efektywnych rdzeni o taktowaniu Turbo 3,9 GHz (jednowątkowo) i 3,7 GHz (wielowątkowo).



Podsumowując, wydajne rdzenie procesorów Core i9-13900K, Core i7-13700K, i Core i5-13600K mają mieć taktowanie turbo przy obciążeniu wielowątkowym o 600 MHz wyższe niż w dotychczasowych modelach, a taktowanie jednowątkowe wyższe o odpowiednio: 600 MHz (w i9-13900K), 400 MHz (w i7-13700K) i 300 MHz (w i5-13600K). Maksymalne taktowanie efektywnych rdzeni wzrośnie o 800 MHz (w i9-13900K), 500 MHz (w i7-13700K) i 300 MHz (w i5-13600K).



Niestety, wszystko wskazuje na to, że wysokie częstotliwości taktowania zostaną okupione wysokim zużyciem energii - nowe procesory mają pobierać więcej prądu, niż obecne Core 12. generacji. Limit PL2 dla Core i5-13600K wyniesie 180W (o 30W więcej niż w i5-12600K), dla Core i7-13700K wyniesie 228W (o 38W więcej niż w i7-12700K), a w przypadku Core i9-13900K przekroczy 250W (konkretna wartość nie jest jeszcze znana). Dla porównania w Core i9-12900K ma limit PL2 na poziomie 241W.



