Dlaczego odzież antyprzecięciowa jest niezbędna?

Co warto wiedzieć o odzieży antyprzecięciowej?

Odzież antyprzecięciowa jak na przykład https://hfsafety.pl/oferta/produkt/464/bluza-antyprzecieciowa-thermoactive została zaprojektowana w taki sposób, aby zabezpieczyć pracownika przed uszkodzeniem ciała. W każdej chwili może dojść do nagłej utraty kontroli nad urządzeniem typu piła łańcuchowa, która staje się bardzo niebezpiecznym narzędziem mogącym wyrządzić krzywdę, rozciąć nogę lub rękę. Może dojść także do jeszcze poważniejszej tragedii, czyli odcięcia kończyny. Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom artykułów ochrony osobistej, zgodnie z zasadami BHP. Odzież antyprzecięciowa została wzbogacona o specjalne materiały polimerowe, które są używane między innymi do produkcji kamizelek kuloodpornych. Jest ona odpowiednia dla szklarzy, pilarzy, strażaków itd. Wyróżnia ją wielowarstwowość, w zależności od stopnia ochrony. Nawet jeśli dojdzie do rozdarcia wierzchniej części ubrania antyprzecięciowego, to dodatkowe zabezpieczenie w postaci długich włókien zablokuje kontakt ostrego narzędzia z ciałem.

Jak wybrać odpowiednią odzież antyprzepięciową?

Odzież antyprzecięciowa może mieć różną klasę zabezpieczeń, na co należy zwracać uwagę przy ich zakupie. Im wyższa klasa antyprzecięciowa, tym lepsza ochrona. Istotne jest oczywiście to, aby ubranie posiadało wymagane atesty, spełniało normy dotyczące bezpieczeństwa. Klasa 0 dotyczy odzieży o niewielkiej odporności na przecięcia. Najwyższa jest klasa 3. Kolejną kwestią będzie zwrócenie uwagi na strefy zabezpieczenia przed przecięciem. Trzeba pamiętać o tym, że nie stosuje się włókien polimerowych na całej długości ubrania. Najczęściej ochrona dotyczy przodu i boków, dostępne są także modele ze strefą zabezpieczającą tył. Odzież antyprzecięciowa powinna być co najmniej 2 klasy, dzięki czemu można liczyć na podwyższoną wytrzymałość. Trzeba jednak mieć na uwadze, że im wyższa klasa zabezpieczeń, tym większa waga ubrania. To z kolei sprawia, że pracownik musi zmagać się z dodatkowym obciążeniem na ciele, więc szybciej się męczy. Odzież antyprzecięciowa najwyższej klasy jest także bardziej sztywna i na większą izolację termiczną. Jak widać, ma to sporo zalet, ale też pewne wady.