Płyty główne - jakie parametry porównywać?

Płyta główna jest ważnym elementem każdego komputera. Pozwala ona na podłączenie do sprzętu dodatkowych podzespołów, jak np. procesor czy pamięć RAM. Wybierając płytę główną, należy skupić się na kilku parametrach. Które z nich są najważniejsze?



















Standard płyty głównej Obecnie na rynku znaleźć można płyty główne w setkach wariantów. Pierwszym czynnikiem, na który warto zwrócić uwagę, jest standard takiego elementu. Obecnie największą popularnością cieszą się płyty ATX i microATX. Pozwalają one na dołączenie do zestawu kości RAM oraz pamięci masowej. MicroATX, jak sama nazwa mówi, jest mniejszą alternatywą dla ATX. Pozwala ona na zamontowanie w lżejszych, niewielkich komputerach. Jeszcze kilka lat temu popularnością cieszyły się też płyty główne o standardzie ITX, jednak obecnie są one uznawane za mało wydajne. Stosuje się je przede wszystkim w komputerach mini PC. Występują w wersji mini oraz nano. Chipset w płycie głównej Płyty główne Socket AM4 i inne są też wyposażone w specjalny układ scalony znajdujący się na ich powierzchni. To właśnie ten element odpowiada za przesyłanie danych w całym systemie. Warto wybierać płyty wysokiej jakości, w których chipset zapewnia dobrą wydajność i możliwość dołożenia do zespołu dodatkowych części, np. w postaci pamięci RAM. Chipsety mają oznaczenia literowe i liczbowe, odpowiadające przeznaczeniu komputera i generacji układu. Złącza w płycie głównej Do komputera zwykle podłącza się wiele dodatkowych elementów. Mają one za zadanie poprawić jego wydajność, zwiększyć pamięć czy pozwolić na korzystanie z połączeniu z zewnętrznymi sprzętami. Do zdecydowanie najważniejszych i najpopularniejszych dodatków podłączanych do złącz w tylnym panelu można zaliczyć: sprzęt audio, czyli głośniki i mikrofony,

monitor – w tym przypadku trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, czy płyta główna jest kompatybilna z wybranym modelem monitora,

urządzenia z wejściem USB – w najnowszych komputerach używa się złącz USB 3.0, ale na rynku wciąż można znaleźć te z USB 2.0,

myszy, klawiatury – w starszych modelach do podłączenia takich sprzętów konieczne jest dysponowanie wejściem PS/2. Zintegrowane podzespoły Wiele płyt głównych jest wyposażonych w zintegrowane podzespoły, które odciążają użytkownika z konieczności kupowania osobnych komponentów, zwłaszcza gdy jego potrzeby nie są zbyt zaawansowane. Mowa tu m.in. o zintegrowanej karcie graficznej. Sprawdza się ona w przypadku podstawowych działań, ale nie pozwoli na obsługiwanie wymagających gier czy programów graficznych. Płyty główne na ogół są też wyposażone w kartę sieciową pozwalającą na połączenie się z Internetem. Oprócz tego powinny one obejmować też kartę dźwiękową. W niektórych modelach znaleźć można również karty bezprzewodowe, pozwalające na łączenie się z Wi-Fi bez dodatkowych elementów. Jaka płyta główna sprawdzi się najlepiej? Wybór płyty głównej powinien być dopasowany przede wszystkim do potrzeb danego użytkownika oraz sposobu korzystania przez niego ze sprzętu. Na rynku są dostępne produkty w różnych cenach, a także o zupełnie odmiennych parametrach. Niektóre są wydajniejsze niż inne, dlatego sprawdzą się doskonale podczas bardziej wymagających zadań. W małych komputerach zwykle stosuje się płyty główne z ograniczoną wydajnością i liczbą złączy do przyłączenia dodatkowych elementów. Z tego powodu przed zakupieniem konkretnego produktu warto zapoznać się z jego parametrami i przeznaczeniem. Cena również może mieć znacznie – droższe płyty są zwykle bardziej zaawansowane.