Ryzen 7 7700X przetestowany w Cinebench R20

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 23:55 (1) Procesory Ryzen serii 7000, wyposażone w rdzenie ZEN 4 wytwarzane w litografii 5nm już za kilka tygodni będą dostępne w sprzedaży w sklepach. Nim to nastąpi czeka nas ich oficjalna prezentacja, która obędzie się w nocy z wtorku na środę (29/30 sierpnia) w przyszłym tygodniu, a później oficjalna premiera, recenzje i testy. Nowe procesory w wersjach sklepowych są już produkowane od pewnego czasu, a ostatnio rozpoczęły się ich dostawy m.in do recenzentów. Jedna z osób, która posiada już sklepową wersję procesora Ryzen 7 7700X i pasującą do niego płytę główną postanowiła nie czekać, i podzieliła się z internautami wynikami wydajności procesora w Cinebench R20.



W teście tym nowy 8 rdzeniowy Ryzen 7 7700X uzyskał wynik jednowątkowy 773 punkty, i wynik wielowątkowy 7701 punktów. Wynik jednowątkowy jest o 24 procent wyższy, a wielowątkowy o 26 procent wyższy, niż uzyskiwany w tym samym teście przez procesor Ryzen 7 5800X dotychczasowej generacji (około 625 punktów jednowątkowo i około 6100 punktów wielowątkowo).



Niestety niewiele wiadomo o tym, z jakimi ustawieniami pracowała pamięć DDR5 współpracująca z testowanym procesorem - dlatego wyniki tego testu w oficjalnych recenzjach mogą się jeszcze nieznacznie (do 3-4 procent) różnić od rezultatu opublikowanego przedpremierowo przez tajemniczego Internautę.



Na koniec warto dodać, że poza nowymi rdzeniami ZEN 4 z 8-10 procent zwiększonym wskaźnikiem IPC, Ryzen 7 7700X jest też taktowany o 700 MHz wyższą częstotliwością niż Ryzen 7 5800X - taktowanie bazowe wzrosło z 3,8 GHz do 4,5 GHz, a taktowanie Boost wzrosło z 4,7 GHz do 5,4 GHz. Mamy tutaj więc około 15 procentowy wzrost częstotliwości taktowania połączony z prawie 10 procentowym wzrostem wskaźnika IPC, co generalnie oznacza o około 25 procent wyższą wydajność względem procesorów dotychczasowej generacji.





Na marginesie - osoba, która opublikowała wyniki wydajności procesora Ryzen 7 7700X w Cinebench R20, w swojej wideo zapowiedzi nowych procesorów ujawniła również własny wizerunek. Ciekawe, czy ta sytuacja spotka się z reakcją ze strony AMD (publikowanie testów wydajności przed oficjalną premierą nie jest dozwolone).









i podsumowanie Cinebench R20 (single / multi) (autor: Zbyszek.J | data: 24/08/22 | godz.: 21:59 )

Ryzen 7 1800X - 380 / 3600 pkt

Ryzen 7 2700X - 415 / 3950 pkt

Ryzen 7 3800X - 515 / 4950 pkt

Ryzen 7 5800X - 625 / 6100 pkt

Ryzen 7 7700X - 775 / 7700 pkt



Jest ponad 2-krotnie wydajniej niż pierwszy Ryzen sprzed ponad 5 lat, przy częstotliwości taktowania zwiększonej o ~35%. Skumulowany wzrost IPC ~55%. Suma taktowanie 1,35 x IPC 1,55 = ~ perf. 2,1x.



I potwierdzają się plotki z okolic 2019 roku (debiut ZEN 2), że ZEN 4 względem ZEN 1 ma mieć ponad 50% wyższy wskaźnik IPC.



