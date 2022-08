Środa 24 sierpnia 2022 Prezes Nvidia - we wrześniu prezentacja kart GeForce RTX 4000

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 22:38 Obecna generacja kart graficznych od Nvidii, czyli GeForce RTX serii 3000 nie przyniosła bardzo dużego wzrostu wydajności w porównaniu do swoich poprzedników. Dla przykładu GeForce RTX 3090 okazał się w zależności od rozdzielczości o 40-50 procent bardziej wydajny niż poprzedni GeForce RTX 2080 Ti, czemu być może częściowo winny był 8nm proces litograficznych Samsunga, który nie pozwolił na zwiększenie częstotliwości taktowania GPU ponad 2 GHz. Inaczej ma być tym razem, kiedy debiutować będzie seria GeForce RTX 4000 o nazwie kodowej Ada Lovelace. Jej nadchodzącą premierę postanowił skomentować Jensen Huang, prezes Nvidia.



Podczas konferencji podsumowującej wyniki finansowe Nvidia w 2 kwartale tego roku, Jensen Huang stwierdził, że obecna (powoli schodząca ze sceny) generacja kart GeForce RTX serii 3000 (Ampere) to najlepiej sprzedająca się seria kart graficznych w historii Nvidia. Jak dodał, karty te w najbliższym czasie czekają korekty cen, mające na celu szybsze opróżnianie magazynów i przygotowanie do debiutu ich następców.



Następnie prezes Nvidia powiedział, że informacje na temat kart graficznych kolejnej generacji, czyli GeForce RTX serii 4000 (Ada Lovelace) zostaną ujawnione pod koniec września. Jego zdaniem nowa seria kart będzie też wyjątkowo ciekawa i ekscytująca - no ale co innego mógłby powiedzieć prezes firmy, która wprowadzi te karty na rynek?



Jest wysoce prawdopodobne, że pierwsza przedpremierowa prezentacja nowych kart graficznych GeForce RTX 4000 odbędzie się podczas najbliższej konferencji Nvidia GTC, zaplanowanej na dni 19-22 września.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.