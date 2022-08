Środa 24 sierpnia 2022 Konsole PlayStation 5 coraz droższe - Sony zwiększa ceny

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 22:58 Końcem 2020 roku miała miejsce długo oczekiwana premiera konsol nowej generacji - czyli PlayStation 5 i Xbox Series X. Niestety po wyprzedaniu partii przygotowanych na premierę nowe konsole zaczęły być dostępne w sklepach w niewystarczających ilościach, a ceny egzemplarzy na rynku wtórnym powędrowały w górę. Mimo, że sytuacja z dostępnością PS5 i Xbox Series X nie była aż tak zła, jak w przypadku kart graficznych, to jednak daleko jej było do normalnej. Było to spowodowane oczywiście brakami układów scalonych z powodu wyczerpanych mocy produkcyjnych TSMC. Teraz konsole są już dostępne w wystarczających ilościach, ale ich ceny stopniowo wzrastają.



Przyczyną jest oczywiście globalna inflacja, wzrastający koszt produkcji układów scalonych i elementów dyskretnych, czy też wzrastrające koszty transportu i pracy.



Skłoniło to firmę Sony do zwiększenia sugerowanych cen konsol PlayStation 5. Względem cen z końca 2020 roku, nowe ceny sugerowane są wyższe o kilka-kilkanaście procent, w zależności od regionu świata i rynku. W Europie cena sugerowania PS5 Digital Edition (bez napędu optycznego) została podniesiona z 399 do 449 Euro, a wersji z napędem Blu-Ray z 499 do 549 Euro. Oznacza to podwyżkę ceny o 10-12 procent.



Mniejsze jednocyfrowe podwyżki cen sugerowanych nastąpiły w Ameryce Północnej, natomiast największe (co zaskakujące) w Japonii, gdzie sugerowane ceny PlayStation 5 powędrowały w górę o około 20 procent.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.