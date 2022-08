Środa 24 sierpnia 2022 Na czym polega automatyzacja testów aplikacji internetowych?

Autor: materiały partnera | 05:56 Aplikacja internetowa jest nazywana powszechnie aplikacją webową i nie jest tożsama ze stroną www. Jest ona aplikacją, jaka przechowywana jest na zdalnym serwerze, dostarczana online z wykorzystaniem interfejsu przeglądarki i w jej środowisku funkcjonującą.



Aplikacje są projektowane do wielu różnych zastosowań, a każda zapewnia interakcje z użytkownikiem. Jej mechanizmy i funkcje mogą być poddawane testom. Na czym polega ich automatyzacja i dlaczego warto ją zastosować w praktyce?

Testy aplikacji webowych Podobnie jak oprogramowanie, aplikacje mobilne, czy strony www, również aplikacje webowe mogą być poddawane pewnym testom funkcjonalnym, wydajności czy bezpieczeństwa. Mają one na celu weryfikację poprawności ich działania i odkrycie ewentualnych słabych punktów, które mogłyby być potencjalnie wykorzystane przez cyberprzestepców np. do przechwycenia ważnych danych.

Jednym z testów, jakie obejmują aplikacje internetowe, są testy penetracyjne, nazywane pentestami. Polegają one na przeprowadzeniu kontrolowanego ataku na system klienta, który realizowany jest przez doświadczonych specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa, np. z Testarmy.com. Weryfikacja aplikacji webowych pozwala na wykrycie luk w cyberbezpieczeństwie oraz sprawdzeniu, czy mechanizmy zastosowane w nich są w stanie odeprzeć ewentualny atak. Obecnie dąży się do zautomatyzowania i takich testów aplikacji webowych. Na czym to właściwie polega? Automatyzacja testów realizowanych na bazie aplikacji webowych

Testy penetracyjne aplikacji webowych, podobnie jak testy wydajnościowe i funkcjonalne, wcale nie muszą w dzisiejszych czasach być przeprowadzane manualnie, czyli realnie przez specjalistę. Mogą być zautomatyzowane, co przyspiesza czas ich przeprowadzenia i zmniejsza koszty ponoszone przez osobę lub podmiot zlecający ich wykonanie.

Automatyzacja testów to innowacyjne rozwiązanie, które stosowane jest dla usprawnienia podobnych procesów. Bez niego nie byłoby możliwości przetestowania dużej liczby aplikacji webowych w podobnym czasie. Automatyzacja obejmuje zwykle weryfikację warunków początkowych (startowych) dla konkretnego testu. Można zautomatyzować wykonanie testu i porównanie wyników uzyskanych w toku testowania aplikacji webowych z wcześniej poczynionymi założeniami.

Jeszcze kilka lat temu nie było to możliwe i wszystkie czynności trzeba było wykonywać ręcznie z udziałem jednego lub całej grupy testerów. Projektowali oni scenariusze testów, założenia testowe, a następnie wszystkie elementy testu przeprowadzali sami. Na koniec musieli zebrać i porównać ze sobą wyniki.

Automatyzacja testów aplikacji webowych nie tylko zmniejsza ich koszty i przyspiesza realizację, ale pozwala na wykluczenie ryzyka zaistnienia błędu ludzkiego. Efekty testów są znane właściwie od razu, co również przyczynia się do lepszego zabezpieczenia aplikacji internetowych.

