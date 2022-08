Jak zabezpieczyć własną przeglądarkę Microsoft Edge w ustawieniach prywatności?

Microsoft Edge to potężna wielozadaniowa przeglądarka, wbudowana w system operacyjny Windows. Dzięki ostatnim aktualizacjom użytkownicy Przeglądarki Microsoft Edge zyskują pełną kontrolę nad prywatnością. Od teraz ustalasz, kto zyska dostęp do twoich danych, twojego schematu przeglądania i wiele więcej. Najwyższy czas zapoznać się ustawieniami bezpieczeństwa i prywatności, aby odpowiednio zabezpieczyć własną Przeglądarkę Microsoft Edge. Konfiguracja ustawień prywatności oraz ochrony to bułka z masłem i można jej dokonać, korzystając z trzech różnych trybów. W poniższych sekcjach artykułu przyglądamy się wszystkiemu z bliska.



Prywatność odgrywa szalenie istotną rolę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo online, a Microsoft przykłada do niej ogromną wagę. Aktualna wersja przeglądarki Microsoft Edge posiada najnowsze ustawienia prywatności, które zapewniają płynne i bezpieczne surfowanie po sieci. Jeśli często dokonujesz transakcji lub zakupów online, powinieneś mieć się na baczności, oszuści mogą czaić się tuż za rogiem. Nowe ustawienia prywatności przeglądarki Microsoft Edge pomogą Ci zadbać o własną prywatność i uchronią Cię przed zagrożeniem ze strony oszustów. Ponadto poruszymy kwestię pozostałych sposobów na poprawę bezpieczeństwa online podczas użytkowania Microsoft Edge. Jak zabezpieczyć własną przeglądarkę Microsoft Edge Skonfiguruj trakcery w ustawieniach Trackery są wykorzystywane przez niektóre strony internetowe do identyfikacji i gromadzenia informacji na temat użytkowników. Ten proceder polega na śledzeniu użytkownika w celu zapewnienia mu spersonalizowanej treści. Zdecydowanie warto zablokować trackery, aby uniknąć gromadzenia informacji i zachować prywatność w sieci. Na całe szczęście, przeglądarka Microsoft Edge umożliwia aktywną kontrolę prywatności, pozwalając na konfigurację trackerów. Oto jak tego dokonać: W zakładce „Prywatność i usługi” znajduje się opcja „Zablokowane Trackery” zaraz pod trybami zapobiegania. Znajdziesz tutaj listę wszystkich zablokowanych trackerów. Korzystaj z VPN Rozszerzenie VPN to łatwy i wygodny sposób na połączenie przeglądarki internetowej pokroju Microsoft Edge do serwera VPN. Połączenie VPN szyfruje wszelkie dane, które wychodzą z i są pobierane przez przeglądarkę, a na następnie przesyła je przez serwer, ukrywając twoją lokalizację i adres IP. Z reguły większość usług VPN wymaga ręcznego wprowadzenia zmian w ustawieniach urządzenia lub pobrania i zainstalowania aplikacji w systemie operacyjnym, podczas gdy rozszerzenie VPN dla przeglądarki to prosta wtyczka, którą można włączyć lub wyłączyć w trakcie przeglądania treści w Internecie. Należy podkreślić, że terminy „wtyczka” i „rozszerzenie” są przez nas używane zamiennie. Wtyczka Surfshark dla Microsoft Edge to jeden z najskuteczniejszych środków ostrożności, które możesz zastosować, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo online i ochronić dane przed hakerami. Kasuj pliki cookies, historię przeglądania i cache Ogólnie rzecz ujmując, pliki cookies to informacje zachowywane w twojej przeglądarce w trakcie przeglądania stron internetowych. Zapisywane dane mogą obejmować hasła, ID użytkowników itp. Warto regularnie usuwać pliki cookies, ponieważ niektóre strony internetowe potrafią śledzić dane i przesyłać reklamy na podstawie historii przeglądania. Co więcej, zawsze istnieje ryzyko wycieku danych osobowych, jeśli natrafisz na złośliwą stronę lub witrynę wykorzystująca phishing do popełniania przestępstw. Tak więc korzystając z przeglądarki, należy pamiętać o regularnym usuwaniu plików cookies i zmianie danych uwierzytelniających raz na jakiś czas. Obecnie możesz dokładnie określić, co chcesz wyczyścić: ●W zakładce „Prywatność i Usługi” przejdź do „Wyczyść Dane Przeglądania” zaraz pod wyborem poziomu zabezpieczeń. ●Teraz możesz wybrać rodzaj danych, które chcesz wyczyścić. ●Masz do wyboru kilka opcji, włączając w to Cookies, Historię Przeglądania, Historię Pobierania, Hasła, Cache itp. Wtyczki i blokowanie reklam Nowa przeglądarka Edge jest oparta na platformie Chromium, co pozwala użytkownikom na instalowanie wtyczek z Chrome lub sklepu Microsoft. Reklamy mogą narazić na szwank twoją prywatność podczas korzystania z przeglądarki Edge. W związku z tym warto zainstalować rozszerzenie ad blocker w przeglądarce Microsoft Edge. Blokowanie reklam nie zalicza się do podstawowych funkcji przeglądarek. Użytkownik musi ręcznie dodać odpowiednią wtyczkę, aby aktywować tę funkcję.