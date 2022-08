Wtorek 30 sierpnia 2022 Procesory Ryzen 7000 zaprezentowane, ZEN 4 z 13% wyższym IPC

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 06:11 Firma AMD oficjalnie zaprezentowała swoją nową platformę AM5 dla komputerów stacjonarnych oraz najnowsze procesory Ryzen serii 7000, z rdzeniami ZEN 4 wytwarzanymi w litografii 5nm. Architektura ZEN 4 przynosi wzrost tzw. wskaźnika IPC (liczby instrukcji wykonywanych na cykl) o 13 procent, oraz o prawie 1 GHz wyższe częstotliwości taktowania. Procesory Ryzen serii 7000 trafią do sprzedaży 27 września i według AMD przyniosą prawie 30 procent wyższą wydajność jednowątkową i ponad 35 procent wyższą wydajność wielowątkową, niż dotychczasowe Ryzeny serii 5000 z rdzeniami ZEN 3. Dostępne będą cztery modele procesorów.



Są to: 6-rdzeniowy Ryzen 5 7600X za 299 USD, 8-rdzeniowy Ryzen 7 7700X za 399 USD, 12-rdzeniowy Ryzen 9 7900X za 549 USD i 16-rdzeniowy Ryzen 9 7950X za 699 USD. Wszystkie z nich mają zintegrowany układ graficzny o podstawowej wydajności.



W porównaniu do debiutu procesorów Ryzen 5000 pod koniec 2020 roku, ceny wersji 6 i 12 rdzeniowych są identyczne jak wtedy, a ceny wersji 8 i 16 rdzeniowych o 50 lub 100 dolarów niższe niż ceny procesorów z serii Ryzen 5000 podczas ich debiutu.



Pasujące do procesorów płyty główne z chipsetami X670, oraz pamięci DDR5 z funkcją AMD Expo także pojawią się w sprzedaży 27 września, a w październiku dołączą do nich tańsze płyty główne z chipsetami z serii B650. Jednocześnie zapowiedziano też długi żywot platformy AM5, która ma być podstawową platformą AMD dla komputerów stacjonarnych co najmniej do końca 2025 roku, czyli przez minimum 3,5 roku.





Wracając do kwestii technicznych procesory Ryzen serii 7000 składają się z chipletów z rdzeniami ZEN 4, wytwarzanych w litografii 5nm, oraz nowego chipletu IOD wytwarzanego w litografii 6nm, który zawiera m.im. kontroler pamięci DDR5, kontrolery Infinity Fabric i PCI-Express 5.0, interfejsy I/O, oraz zintegrowany układ graficzny z dwoma blokami CU na bazie architektury RDNA 2. Chiplety z rdzeniami ZEN 4 są o kilkanaście procent mniejsze niż poprzednie 7nm chiplety z rdzeniami ZEN 3.



Architektura ZEN 4 przynosi wzrost tzw wskaźnika IPC (liczby instrukcji wykonywanych na cykl) o 13 procent, oraz o prawie 1 GHz wyższe częstotliwości taktowania. Dodano też obsługę instrukcji AVX-512, INT8 i VNNI. Pojedynczy rdzeń ZEN 4 wraz z pamięcią L2 1MB ma powierzchnię 3,84 mm2 i jest o połowę mniejszy niż konkurencyjny rdzeń Intel Golden Cove z procesorów Core 12. generacji.



Wzrost wskaźnika IPC o 13 procent uzyskano na kilka sposobów. Około połowa tego przyrostu pochodzi z przebudowanego front-endu, który nadal opiera się o 4-drożny dekoder, ale zawiera sporo ulepszeń i znacznie większą pamięć przechowującą zdekodowane mikroinstrukcje - pamięć ta mieści teraz prawie 7000 instrukcji, zamiast 4096 instrukcji jak w ZEN 3. Poza tym dwukrotnie powiększono pamięć L2, usprawniono system predykcji skoków, powiększono ROB (ReOrder Buffer) z 256 do 320 pozycji, zwiększono wydajność jednostek wykonawczych oraz jednostek ładujących i odbierających dane z jednostek wykonawczych (Load/Store).





Kombinacją ponad 10 procentowego wzrostu wskaźnika IPC i prawie 1 GHz wzrostu częstotliwości taktowania ma być wysoka wydajność procesorów Ryzen serii 7000. Zdaniem AMD nowe modele przynoszą prawie 30 procentowy wzrost wydajności jednowątkowej, ponad 30 procentowy wzrost wydajności w grach, ponad 35 procentowy wzrost wydajności wielowątkowej, a w renderingu wielowątkowym - wzrost wydajności o ponad 40 procent.



Nawet najtańszy 6-rdzeniowy Ryzen 5 7600X w grach 3D ma wypadać o kilka procent lepiej niż Core i9-12900K. Pokazano też, jak radzi sobie 16-rdzeniowy Ryzen 9 7950X w renderingu za pomocą V-Ray 5 - nowy procesor AMD uzyskał o ponad 60 procent wyższą wydajność, niż Core i9-12900K, a jego 16 rdzeni pracowało podczas tego obciążenia z częstotliwością około 5,1 GHz. W przypadku gier i zadań jednowątkowych - modele 12 i 16 rdzeniowe procesorów Ryzen 7000 mają oferować średnio o ponad 10 procent wyższą wydajność, niż Core i9-12900K.





Pozostaje nam poczekać na oficjalne recenzje i testy. Prezentację zakończyła zapowiedź debiutu jeszcze przed końcem 2022 roku kart graficznych Radeon RX 7000 (architektura RDNA 3). Według prezes AMD, w laboratoriach firmy nowe karty prezentują się świetnie.







