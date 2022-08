Internet mobilny za mniej niż 30 zł

Poszukując atrakcyjnych ofert internetu mobilnego, łatwo natknąć się na propozycje, które zawierają wiele kosztów ukrytych. Początkowa cena prezentowana na oficjalnej stronie de facto rzadko jest również ceną ostateczną. Inaczej jest w przypadku operatora Otvarta. Operator funkcjonujący na polskim rynku od lat oferuje wysoki standard w atrakcyjnej cenie. Otvarta jako jedna z pierwszych wprowadziła standard 5G, oferując go polskim klientom do zastosowań komercyjnych oraz prywatnych.



Internet 5G - najtańszy abonament na rynku w sieci Otvarta 5G staje się międzynarodowym standardem. Zasięg 5G obejmuje coraz większy obszar Polski, dlatego warto zastanowić się nad wykorzystaniem go również u siebie. Wśród zalet sieci 5G wymienia się przede wszystkim: Szybkość, Nowoczesną infrastrukturę, Brak obaw o przeciążony nadajnik, Dużo mniejsze opóźnienia w transmisji, co jest istotne szczególnie dla graczy. Jedną z sieci oferujących internet mobilny 5G w Polsce jest Otvarta. Sieć ta już w maju 2020 roku uruchomiła dla swoich klientów usługę 5G.



Nowy standard staje się coraz popularniejszy wśród klientów sieci. Biorąc pod uwagę tempo rozbudowywania sieci 5G w Polsce, w przyszłości będzie stanowić standard w obliczu stale rosnącego tempa sukcesywnego tworzenia nowych nadajników. Funkcjonująca sieć 5G oparta jest o obowiązujące rozwiązania technologiczne, dlatego jest w pełni bezpieczna. Obecnie w całym kraju 5G dostępne jest w 160 miejscowościach, we wszystkich 16 województwach. Dlaczego warto wybrać pakiet internetowy za mniej niż 30 zł w sieci Otvarta? Sieć oferuje przede wszystkim umowę na czas nieokreślony. W pakiecie do 30 zł proponowane jest 30 GB transmisji danych w abonamencie, co pozwala na swobodne korzystanie z sieci. Dzięki karcie SIM możliwe jest korzystanie z mobilnego internetu za pośrednictwem urządzeń takich jak laptopy, tablety oraz inne urządzenia mobilne. Ponadto po wykorzystaniu dostępnych 30 GB, nadal mamy dostęp do internetu przy zredukowanej prędkości. Co więcej, sieć Otvarta oferuje również zwiększenie ilości GB o 1 GB w cenie 5 zł oraz zwiększenie ilości GB o 3 GB w cenie 12 zł. Opcjonalnie oferowana jest również karta eSIM.



Dla bardziej wymagających klientów sieć przygotowała bardziej rozszerzoną ofertę. W ramach pakietów internetu mobilnego oferowane są także O! SZYBKI 100 GB! + 200 W NOC! 5G w cenie 44,99 zł/mies. oraz w ramach pakietu O! SZYBKI 100 GB! + 200 W NOC! 5G w cenie 79,99 zł. Internet mobilny Otvarta - dlaczego warto skorzystać z obowiązującej oferty? Otvarta to przede wszystkim polska marka, która na pierwszym miejscu stawia indywidualne potrzeby klienta. Aktualnie firma dysponuje przeszło 100 punktami stacjonarnymi, które są sukcesywnie rozbudowywane w związku z rosnącą popularnością dostawcy. Funkcjonuje na rynku od 2004 roku, kiedy zaczęła funkcjonować w usługach telekomunikacyjnych. Od 2018 roku działa ogólnodostępnie. Żaden operator nie oferuje mobilnego dostępu do internetu w tylu opcjach. Co więcej, firma obserwując rynek i analizując bieżącą sytuację, stara się dostosować ofertę do potrzeb i wymagań klientów. Między innymi sieć Otvarta jest jedną z pierwszych, która udostępniła internet 5G. Gdzie najtańszy abonament? Otvarta oferuje internet mobilny w najniższych cenach na polskim rynku. O popularności sieci Otvarta świadczy jej sklasyfikowanie w rankingu bestsellerów https://komorkomat.pl/ . Proponowana przez sieć atrakcyjna oferta obejmuje internet mobilny za mniej niż 30 zł. To wszystko z przejrzystą umową na czas nieokreślony bez ukrytych kosztów. Opcjonalnie oferowana jest także eSIM. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące samej specyfiki standardu 5G czy szczegółowych warunków obowiązywania danej umowy odwiedź stronę https://otvarta.pl/ i zajrzyj do odpowiednich zakładek.