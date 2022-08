Wtorek 30 sierpnia 2022 Microsoft nie planuje zwiększać cen Xbox Series X i S

Autor: Zbyszek | źródło: Microsoft | 06:06 Przed kilkoma dniami firma Sony zdecydowała się zwiększyć sugerowane ceny swojej konsoli PlayStation 5 od kilku do kilkunastu procent, w zależności od regionu świata i rynku. W Europie cena sugerowania PS5 Digital Edition została podniesiona z 399 do 449 Euro, a wersji z napędem Blu-Ray z 499 do 549 Euro, co oznacza podwyżkę ceny o 10-12 procent. Mniejsze jednocyfrowe podwyżki cen sugerowanych nastąpiły w Ameryce Północnej, natomiast największe (co zaskakujące) w Japonii, gdzie sugerowane ceny PlayStation 5 powędrowały w górę prawie o 20 procent. Sytuację skomentował konkurent Sony na rynku dużych konsol, czyli Microsoft.



Firma poinformowała na portalu Windows Central, że nie planuje zwiększania cen swoich konsol - Xbox Series S ma kosztować nadal 299 USD / 299 Euro / 249 GBP, a Xbox Series X ma kosztować nadal 499 USD / 499 Euro / 449 GBP. Microsoft dodał, że rozwija swoją działalność w tym kierunku, aby podwyżki cen produkcji komponentów z których składają się konsole nie były odczuwalne dla nabywców konsol.



