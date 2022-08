Wtorek 30 sierpnia 2022 Procesory Ryzen 7000 z dużą dostępnością, wersje z 3D-V Cache na CES

Autor: Zbyszek | źródło: PC Gamer | 23:24 Tuż po prezentacji nowych procesorów Ryzen serii 7000, prezes AMD, Lisa Su udzieliła krótkiego wywiadu, w którym opowiedziała o dostępności nowych procesorów. Według niej, przez ostatnie 2 lata firma AMD miała pewne trudności wynikające ze skomplikowanych czynników zewnętrznych, w tym np. niewystarczającej ilości dostarczanych wafli czy też opóźnień w logistyce. Przez to dostępność procesorów mogła nie być zadowalająca. Zdaniem prezes AMD, w przypadku nowych procesorów Ryzen serii 7000 sytuacja ma być już jednak zgoła inna - nowe procesory mają być dostępne od dnia premiery w bardzo dużych ilościach. To między innymi dlatego, że kończy się kryzys ze zbyt dużym zapotrzebowaniem na układy scalone od TSMC.



Zdaniem prezes AMD, jej firma w ostatnich kilkunastu miesiącach podjęła duży wysiłek, aby zarezerwować dla siebie więcej dostaw od poddostawców - dotyczy to nie tylko wafli krzemowych, ale też substratów, itp. Dodatkowo w najbliższym czasie w Malezji ruszy nowa fabryka AMD, zajmująca się tzw. finalnym montażem procesorów, czyli łączeniem wszystkich układów scalonych do substratu, lutowaniem osłony termicznej, a następnie testami i selekcją gotowych procesorów na poszczególne modele różniące się liczbą rdzeni czy taktowaniem. W efekcie przepustowość AMD w montowaniu gotowych procesorów znacznie wzrośnie.



Na koniec warto dodać, że według nowych nieoficjalnych informacji kolejne modele procesorów z serii Ryzen 7000 zostaną zaprezentowane na styczniowych targach CES - będą to Ryzen 9 7950X 3D, Ryzen 9 7900X 3D i Ryzen 7 7800X 3D adresowane dla graczy i entuzjastów.



