Czwartek 1 września 2022 Micron zainwestuje 15 miliardów dolarów w budowę nowej fabryki

Autor: Zbyszek | źródło: Micron | 18:54 Micron, jedna z największych na świecie firm produkujących półprzewodniki i jedyny amerykański producent pamięci, ogłosiła dzisiaj plany zainwestowania około 15 miliardów dolarów w budowę nowej fabryki. Zakład zostanie zbudowany w ciągu kilku najbliższych lat w w Boise w stanie Idaho, w odległości około 800 km od doliny krzemowej. Będzie to pierwsza nowa fabryka produkująca pamięci zbudowana w Stanach Zjednoczonych od 20 lat. Micron spodziewa się za kilka lat dużego wzrostu zapotrzebowania na pamięci, co ma być spowodowane coraz szybszym wprowadzaniem sztucznej inteligencji i sieci 5G.



Zakład zatrudni ponad 2000 inżynierów, a jego budowa zostanie wsparta przez rząd USA możliwego dzięki uchwaleniu ustawy CHIPS and Science Act.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.