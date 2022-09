Czwartek 1 września 2022 Arm Ltd. pozywa Qualcomm z powodu Nuvia

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 19:09 Brytyjska firma Arm Ltd. postanowiła wnieść pozew przeciwko jednemu ze swoich największych klientów, firmie Qualcomm, oskarżając ją o naruszenie umowy licencyjnej na architekturę procesorów ARM. Według Arm Ltd. kiedy Qualcomm nabył firmę Nuvia Inc, uważaną za jeden z najlepszych zespołów projektujących procesory bazujące na architekturze ARM, uzanał jako własne umowy licencyjne zawarte wcześnie pomiędzy Arm Ltd. i Nuvia. Zdaniem Arm Ltd. to przeniesienie licencji Nuvia nastąpiło bez zgody Arm Ltd. dlatego też z punktu widzenia Arm Ltd. licencje Nuvia pozyskane przez Qualcomm wraz z tą firmą wygasły w marcu 2022 r.



Arm Ltd. dodaje, że brak możliwości przenoszenia na inne podmioty licencji nabytych na architekturę ARM jest standardowym ograniczeniem w umowach licencyjnych Arm Ltd. Brytyjska firma twierdzi też, że dołożyła wielu starań w dobrej wierze, aby dążyć do rozwiązania tego problemu na drodze dialogu z Qualcomm, ale to się nie udało.



W efekcie Arm Ltd. złożył do sądu w Delaware w USA pozew przeciwko Qualcommowi i dwóm jego spółkom zależnym, argumentując, że powodem pozwu jest ochrona swoich praw i własności intelektualnych.



Model biznesowy Arm Ltd. opiera się na tworzeniu projektów rdzeni CPU/GPU i następnie licencjonowaniu ich innym producentom układów scalonych, którzy mogą je integrować z innymi elementami, w celu stworzenia w pełni funkcjonalnych procesorów typu system-on-a-chip.



