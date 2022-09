Czwartek 1 września 2022 Znamy schemat nazewnictwa procesorów EPYC 4. generacji

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 19:19 (1) Obecnie dla serwerów AMD oferuje swoje procesory EPYC trzeciej generacji z serii Milan, wytwarzane w litografii 7nm i posiadające do 64 rdzeni z architekturą ZEN 3. Jeszcze w tym roku w ofercie AMD pojawi się nowa, 4. generacja procesorów EPYC, znana pod nazwą kodową Genoa i Bergamo. Będą to procesory wyposażone w maksymalnie 96 rdzeni ZEN 4 wytwarzanych w litografii 5nm, lub maksymalnie 128 rdzeni ZEN 4c wytwarzanych w litografii 4nm. W sieci własnie pojawił się schemat nazewnictwa modeli przyszłych procesorów. Podobnie jak dotychczasowe procesory serwerowe AMD, nowe EPYC 4. generacji otrzymają czterocyfrowe oznaczenia z dodatkową literą na końcu.



Seria 8000 obejmie mniejsze procesory przeznaczone do serwerów z jednym CPU, zgodne z podstawką SP6. Znajdą się w niej procesory Genoa z maksymalnie 32 rdzeniami i Bergamo z maksymalnie 64 rdzeniami.



Seria 9000 obejmie większe procesory zgodne z podstawką SP5 i przeznaczone do serwerów z jednym lub dwoma CPU. Znajdą się w niej procesory Genoa z maksymalnie 96 rdzeniami i Bergamo z maksymalnie 128 rdzeniami.



Druga cyfra w numerze procesora oznaczać będzie liczbę rdzeni, trzecia poziom wydajności w obrębie różnych modeli z tyką samą liczbą rdzeni, a czwarta generację procesorów EPYC i w przypadku EPYC 4. generacji będzie to zawsze cyfra cztery.



Czterocyfrowy numer będzie mógł mieć na końcu dodatkową literę, w postaci litery P oznaczającej procesor wyłącznie do serwerów jedno-procesorowych, literę F oznaczającą model o wysokiej częstotliwości taktowania, lub literę X oznaczającą obecność dodatkowej pamięci podręcznej 3D V-Cache.







K O M E N T A R Z E

128 cores (autor: Conan Barbarian | data: 1/09/22 | godz.: 20:07 )

Ciekawe jak to ma wyglądać przy 128 rdzeniach (ZEN 4c wytwarzanych w litografii 4nm). Ta podstawka jeszcze kiedyś dźwignie 512 rdzeni, ale to piosenka przyszłości, w której Intel może już nie odnaleźć się niestety.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.