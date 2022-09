Czwartek 1 września 2022 Intel wprowadza Core 12. generacji do zastosowań IoT i sieciowych

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 18:35 Intel poinformował o dodaniu do swojej oferty procesorów Core 12. generacji w wersjach przeznaczonych do stosowania w zastosowaniach przemysłowych, w urządzeniach sieciowych i edge, oraz w urządzeniach Internetu rzeczy (IoT). Nowe procesory są produkowane w litografii 10nm "Intel 7", zawierają do 14 rdzeni (do 6 wydajnych rdzeni Golden Cove, do 8 efektywnych rdzeni Gracemont), mają wskaźniki TDP od 12W do 65W, i są skonfigurowane tak, aby pracować z niskimi napięciami zasilania i uzyskiwać wysoką efektywność energetyczną. Zdaniem Intel nowe procesory są kilka razy bardziej wydajne niż oferowane do tej porty przez niebieskich inne procesory do tych zastosowań, oparte o rdzenie Tremont, czyli poprzednika rdzeni Gracemont.



Co ciekawe, są to procesory przeznaczone do montowania w podstawce LGA 1700, a nie lutowane do płyty głównej (BGA) jak poprzednie procesory Intela do tych zastosowań.



Nowe procesory są już dostępne dla producentów urządzeń przemysłowych, sieciowych i urządzeń Internetu rzeczy.



