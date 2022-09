Czwartek 1 września 2022 Procesory Ryzen 9 7950X i Ryzen 9 7900X mocno się nagrzewają

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 20:26 (2) Do debiutu sklepowego najnowszych procesorów Ryzen 7000 jeszcze prawie miesiąc (sprzedaż ruszy 27 września), a prawdopodobnie już znamy ich główną wadę. Procesory posiadają już m.in. niezależni testerzy czy też pracownicy producentów płyt głównych, co oznacza, że niektóre cechy tych procesorów nie mogą być utrzymywane w ścisłej tajemnicy i mogą przedostać się do mediów. Z doniesień osób mających już możliwość używania procesorów Ryzen serii 7000 wynika, że są one bardzo gorące. Flagowy Ryzen 9 7950X pod pełnym obciążeniem ma szybko osiągać temperaturę 92-94 stopni Celsjusza, i to pomimo zastosowania wydajnego systemu chłodzenia wodnego z chłodnicą o długości 360mm.



Zdaniem autorów tych opinii procesory mają też wyraźny problem z tzw. throtligiem, czyli wyraźnie obniżają swoje taktowanie po uzyskaniu limitu temperatury. Dzieje się tak, gdy temperatura osiągnie 95 stopni, a wówczas taktowanie wielowątkowe wynoszące początkowo około 5,0 GHz, wyraźnie spada. Z tego powodu w krótkich obciążeniach mogą prezentować wysoką wydajność wielowątkową, ale już podczas dłuższego obciążenia prawdopodobnie wyraźnie przegrają z przyszłym Core i9-13900K.



Przyczyna problemów wydaje się oczywista - AMD zdecydowało się podnieść zegary taktujące do maksimum, zwiększając też wyraźnie limit poboru mocy. Podczas gdy Ryzen 9 5950X ma limit PPT na poziomie 142 W, w nowym Ryzen 9 7950X wartość ta wynosi już 230W. Natomiast powierzchnia krzemu jaka może to ciepło oddawać do osłony termicznej została zmniejszona - nowe 5nm chiplety mają powierzchnię 72mm2, a poprzednie 7nm z rdzeniami ZEN3 miały powierzchnię 83,7 mm2.



Wracając do Core i9-13900K, to według przecieków i pierwszych opinii zamieszczanych przez testerów w sieci, ten procesor pod pełnym obciążeniem uzyskuje 80-85 stopni i ma nie mieć takich problemów z tzw. throtligiem, jak nowe Ryzeny. Wprawdzie Core i9-13900K ma pobierać jeszcze więcej energii, bo około 270W, ale do jej odprowadzenia służy powierzchnia ponad 250 mm2 - o około 75 procent większa, niż powierzchnia dwóch chipów CCD procesorów Ryzen 9 7950X i Ryzen 9 7900X.



