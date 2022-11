Poniedziałek 14 listopada 2022 Roidmi EVA: robot sprzątający z funkcją mopowania i stacją czyszczącą, mamy kod -400zł

Autor: Wedelek | źródło: materiały partnera | 06:10 Początek XXI wieku przejdzie do historii jako okres prosperity powiązany z poprawą ogólnej jakości życia oraz rosnącą świadomością ekologiczną. Oba te czynniki zachęcają klientów do poszukiwania rozwiązań, które w każdej z czynności życia codziennego pozwolą oszczędzić czas i/lub zmniejszyć ilość energii pochłanianej w trakcie jej trwania. Dlatego też od kilku lat coraz większą estymą cieszą się roboty sprzątające. Zarówno modele tradycyjne jak i mopujące. Większość z takich robotów nie jest całkowicie bezobsługowa i wymaga częstego opróżniania pojemniczka na kurz oraz uzupełniania wody z płynem. To zaś wymaga interwencji właściciela, co nie każdemu się spodoba. Dlatego też Roidmi wprowadził do oferty model EVA ze stacją dokującą, która oprócz ładowania odkurzacza potrafi też automatycznie opróżniać pojemnik na śmieci i uzupełniać pojemnik na wodę. Producent nazwał tę funkcjonalność „All-rounder”. Przyjrzyjmy się bliżej temu rozwiązaniu i sprawdźmy jak działa ono w praktyce.



Stacja bazowa



Stacja bazowa Roidmi EVA została wykonana z białego plastiku uformowanego w kształt zaokrąglonego trapezu. W jego dolnej części znajduje się miejsce na jednostkę czyszczącą, oraz dwa zestawy czujników podczerwieni, a w górną część wkomponowano przyciski funkcyjne oraz niewielki ekran ciekłokrystaliczny. Samo urządzenie wygląda estetycznie i przywodzi na myśl… kosz na śmieci - w sumie po części nim jest.







Przyciski i kolorowy ekran LED



Przyciski o których przed chwilą wspominaliśmy są wykorzystywane do sterowania podstawowymi funkcjonalnościami robota. Idąc od lewej do prawej mamy guziki odpowiadają kolejno za funkcje oczyszczania mopa, przywołania robota, wstrzymania pracy zestawu i opróżniania zbiornika na kurz. O aktualnym stanie odkurzacza i wykonywanych czynnościach informuje nas umieszony poniżej kolorowy ekran LED. Z wyświetlanych na nim informacji dowiemy się też jaki jest stan napełnienia zbiorników technicznych - na kurz i na wodę.



Zbiornik na wodę i worek do zbierania kurzu



Górna pokrywa stacji bazowej jest otwierana i pozwala na łatwy dostęp do wnętrza stacji, które podzielono na trzy sekcje. Po lewej stronie znajduje się zbiornik na brudną wodę o pojemności 4L, po prawej stronie umieszczono pojemnik na czystą wodę (również 4L), a pomiędzy nimi znajduje się 3L worek na kurz. Oba pojemniki na wodę (brudną i czystą) mają własne pokrywki i uchwyty do przenoszenia, które ułatwiają ich opróżnianie, a worek na kurz jest zabezpieczony przed powstawaniem pleśni i posiada powłokę powstrzymującą rozwój bakterii.



Odkurzacz autonomiczny



Wygląd odkurzacza Roidmi EVA nie odbiega od rynkowego standardu. Mamy tu do czynienia z cylindrycznym urządzeniem z którego górnej pokrywy wystaje drugi, mniejszy cylinder z czerwonymi akcentami i czujnikami LDS do mapowania pomieszczenia oraz orientacji w przestrzeni. Podobnie jak u konkurencji jest on obrotowy. W główny korpus, a konkretnie z jego lewej strony, wmontowano czujniki do śledzenia odległości od ściany, z przodu mamy kolejny zestaw zapobiegający kolizjom z innymi obiektami, a z tyłu wmontowano czujnik parkingowy, który pozwala na bezproblemowe dokowanie w stacji bazowej. Obok niego znajdują się też rzecz jasna wszystkie niezbędne złącza: doprowadzające zasilanie i czystą wodę, oraz odprowadzające kurz i brudną wodę z wbudowanych w odkurzacz zbiorniczków. Korpus odkurzacza w większości wykonano z białego plastiku, okraszonego czarnymi wstawkami. Patrząc na jednostkę sprzątającą od góry dostrzeżemy też pokrywę skrywającą wbudowane pojemniki na wodę i kurz, oraz przyciski sterujące.







Osprzęt



Z uwagi na stosunkowo małe wymiary samego odkurzacza wbudowany pojemnik na kurz jest stosunkowo niewielki. Jego pojemność wynosi 300 ml.



Odwracając odkurzacz do góry nogami naszym oczom ukarze się zestaw kół jezdnych utrzymujących korpus na wysokości 20mm od podłogi, główną szczotkę do zbierania kurzu zamontowaną na obrotowym wałku oraz niewielką, obrotową szczoteczkę do zamiatania większych elementów. Wspomniana przed chwilą główna szczotka posiada włosie ułożone w kształt litery V, a także mniejsze elementy służące do oddzielania bardziej zbitych fragmentów śmieci zbieranych z podłogi, takich jak kłęby włosów. W tylnej części znajdują z kolei mocowania systemu mopującego, składającego się z dwóch obrotowych tarcz. Są one utrzymywane na miejscu przez magnesy, dzięki czemu ich demontaż jest bardzo łatwy. Samo urządzenie posiada też możliwość wyboru trybu pracy: tylko odkurzanie, tylko mopowanie, lub połączenia obu czynności podczas sprzątania. Do wyboru, do koloru.







Automatyczna funkcja czyszczenia mopa



Jak wiadomo tarcze mopujące trzeba co jakiś czas czyścić, co w przypadku tradycyjnych robotów z funkcją mopowania wpływa negatywnie na komfort korzystania z robota, zmuszając użytkownika do ciągłego płukania tych elementów. W opisywanym tu urządzeniu nie ma takiego problemu, bo Roidmi EVA potrafi oczyścić swoje mopy samodzielnie, bez konieczności ingerencji ze strony użytkownika.



I tak w zależności od wybranego trybu po 6, 10 lub 12min, robot automatycznie powróci do stacji bazowej by przepłukać mopy, a następnie powróci do pracy. Wyniki badań pokazują, że takie automatyczne czyszczenie sprawdza się lepiej niż ręczne, bo robot znacznie częściej go wykonuje, a przy tym za każdym razem robi to równie dokładnie. Dodatkowo sprzątanie na mokro zmniejsza stopień zapylenia podczas sprzątania - kurz nie wzbija się w górę, co też wpływa pozytywnie na komfort domowników.



Automatyczne opróżnianie zbiornika na kurz



Jak już wspomnieliśmy Roidmi EVA sam potrafi oczyścić wbudowany pojemnik na kurz. Funkcja automatycznego opróżniania włącza się po powrocie do stacji bazowej i jest wykonywana po wcześniejszym oczyszczeniu osprzętu samego odkurzacza. Proces wyciągania kurzu do dedykowanego worka trwa około 20s. Dzięki częstemu jego przeprowadzaniu zmniejsza się ryzyko namnażania bakterii i co za tym idzie wydzielania nieprzyjemnych zapachów przez sam odkurzacz.



Zbiorczy worek do zbierania kurzu umieszczony w stacji dokującej ma pojemność 3L i podczas standardowego użytkowania powinen wystarczyć na około 60 dni odkurzania. Wykonano go z materiału blokującego namnażanie bakterii i przedostawanie się do pomieszczenia zapachów z jego zawartości. Przy tym zaprojektowano go tak, by proces jego opróżniania nie powodował wtórnego rozpylania kurzu po pomieszczeniu.







Mopowanie



W przeciwieństwie do zwykłych robotów mopujących, które podczas tego procesu często jedynie moczą podłogę, funkcja mopowania w Roidmi EVA została mocno udoskonalona i ma symulować ręczne mopowanie wykonywane w pozycji klęczącej (rodem z ubiegłego stulecia). Odpowiedzialne za nią są dwa 4-calowe mopy antybakteryjne HL typu W o okrągłym kształcie, które wykonano z materiałów nieprzyjaznych dla 99% domowych bakterii. Podczas pracy obracają się one z prędkością 180 obrotów na minutę i są dociskane do podłogi z siłą 12N. Według producenta to wystarczy by dokładnie wyczyścić podłoże i je osuszyć, dzięki czemu podłoga błyszczy jak nowa.



Warto w tym miejscu zaznaczyć, że funkcja mopowania obrotowego potrafi zadziałać na plamy jak szlifierka, doprowadzając do skutecznego ich usunięcia z podłogi. Roidmi będzie wstanie poradzić sobie więc z usunięciem uporczywych plam z podłogi. Nie będzie też problemów z usunięciem relatywnie dużych śmieci, w czym wydatnie pomaga szczotka zamiatająca.



Jeśli chodzi o moc ssania głównego systemu odkurzającego zamontowanego w Roidmi EVA to mamy tu do czynienia z wartościami dochodzącymi do 3200Pa.







Aplikacja na telefony, inteligentne czyszczenie i bardzo długa żywotność baterii



Roidmi EVA jak wiele robotów sprzątających ma swoją własną, dedykowaną aplikację. Z jej pomocą możemy ustawić tryb czyszczenia, czas sprzątania i jego kolejność, a także ograniczyć obszar sprzątania do wybranych stref. Przy tym polecenia mogą być wydawane ręcznie lub głosowo. Aplikacja jest kompatybilna z systemami: MI home, Alexa i asystentem od Google.



Roidmi EVA trzeba też pochwalić za bardzo dobry akumulator. Pojemność wbudowanej baterii wynosi 5200 mAh, co wystarcza na 250 minut pracy. Biorąc pod uwagę, że w minutę odkurzacz posprząta 1 metr kwadratowy, to na jednym ładowaniu możemy odkurzyć dom o wielkości ponad 200 metrów kwadratowych. Trzeba przy tym pamiętać, że standardowo robot przerywa swoją pracę gdy moc jego ogniwa spadnie poniżej 15%. Wraca wtedy automatycznie do stacji dokującej, gdzie czeka aż akumulator naładuje się do minimum 80%, po czym wraca do pracy. Pełne naładowanie Roidmi EVA zajmuje 4 godziny i 40 minut.







Podsumowanie



Roidmi EVA to bez dwóch zdań bardzo kompetentne urządzenie, które powinno zadowolić nawet najbardziej wymagających klientów.



Z jednej strony może z łatwością poradzić sobie z każdym kurzem, włosami, uporczywymi plamami na podłodze i innymi problemami z czyszczeniem; a z drugiej strony funkcja automatycznego opróżniania zbiornika na kurz i czyszczenia mopa oszczędza dużo czasu i sprawia, że samo urządzenie nie wymaga w zasadzie żadnej uwagi.



Przy tym wypada bardzo korzystnie na tle konkurencji. Dla porównania, w tym samym przedziale cenowym, bardzo popularny iRobot i7+ z funkcją mopowania i stacją dokującą z pojemnikiem na kurz nie potrafi automatycznie oczyszczać mopa, a Narwal T10 potrafi sobie wyczyścić mopa, ale jest ograniczony do wbudowanego pojemnika na kurz.



Trzeba przy tym nadmienić, że na ich tle Roidmi EVA wypada korzystniej nie tylko pod względem ilości oferowanych funkcji, ale też sugerowanej ceny detalicznej, która jest wyraźnie niższa. Przy tym za marką ROIDMI stoi chiński gigant technologiczny Xiaomi, co gwarantuje wysoką jakość i długie wsparcie posprzedażowe.



Roidmi EVA obecnie oferowane jest w sklepach za kwotę 3498 zł, jednak po wpisaniu kodu promocyjnego ROIDMI-EVA kwota obniża się o 400zł do poziomu 3099 zł. Jeśli zaś nie jest nam potrzebne bardzo wydajne mopowanie, możemy zainteresować się tańszym modelem (testowanym na naszych łamach) ROIDMI Eve Plus, który posiada stację bazową do odsysania kurzu. Jest to sprawdzona jednostka, cechująca się dobrą wydajnością sprzątania, sprawną aplikacją i dobrze działającą AI podczas poruszania się po mieszkaniu.



