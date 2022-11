Czwartek 3 listopada 2022 Radeon RX 7900 XTX i Radeon RX 7900 XT zaprezentowane

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 23:12 (14) Firma AMD oficjalnie zaprezentowała dziś swoją nową architekturę graficzną RDNA 3 oraz pierwsze karty z niej korzystające - Radeon RX 7900 XTX 24 GB i Radeon RX 7900 XT 20 GB. Obie karty wykorzystują chip Navi 31, który ma budowę typu MCM (Multi Chip Module) i składa się łącznie z 7 układów scalonych tzw. chipletów - centralnego chipletu GCD (Graphics Core Die) wytwarzanego w litografii 5nm, i sześciu chipletów MCD (Multi Cache Die) wytwarzanych w litografii 6nm, które zawierają pamięć Infinity Cache i kontrolery kostek pamięci GDDR6.



W porównaniu do Navi 21 (karty Radeon RX 6900) w Navi 31 liczba jednostek CU (Compute Units) została zwiększona z 80 do 96, liczba jednostek TMU wzrosła z 320 do 384, liczba jednostek ROP wzrosła ze 128 do 192, a szerokość magistrali pamięci z 256 do 384-bitów.



Dodatkowo każdy z bloków CU (Compute Units) ma teraz nową budowę, i składa się z 64 procesorów strumieniowych, które potrafią przetwarzać nie jedną, ale dwie instrukcje w jednym cyklu zegara, co w określonych sytuacjach odpowiada temu, jakby liczba procesorów strumieniowych wynosiła 128. W nowych blokach CU znalazła się też jednostka RT drugiej generacji o wydajności zwiększonej do 50 procent względem jednostek RT z architektury RDNA 2. Dodano też dwie dedykowane jednostki nazywane AI Accelerator, które służą do wspierania obliczeń związanych z uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją. Zmiany objęły też pamięć Infinity Cache - ma ona mniejszą pojemność 96 MB, zamiast 128 MB. W zamian nowa pamięć Infinity Cache ma mieć dwukrotnie wyższą szczytową przepustowość.



Kolejną ze zmian jest oddzielne taktowanie jednostek CU - pracują one z zegarem o około 200 MHz niższym, niż pozostała część układu scalonego. Zdaniem AMD pozwala to na redukcję zużycia energii do 25 procent, a spadek wydajności jest znacznie niższy niż uzyskane zmniejszenie poboru energii. Warto przypomnieć, że takie rozwiązanie (inne taktowanie shaderów, inne pozostałej części GPU) stosowała kilkanaście lat temu Nvidia, ale wycofała się z tego w 2012 roku wraz z debiutem serii Kepler (GeForce RTX 680). Wówczas Nvidia twierdziła, że konieczność utrzymywania podwójnych obwodów taktujących i zasilających zwiększa zużycie energii i zabiera tranzystory, które można wykorzystać do zwiększenia liczby jednostek obliczeniowych. A rezygnacja z dwóch różnych częstotliwości taktowania dla określonych części GPU była przez Nvidię określana jako krok na przód i uproszczenie budowy GPU. Ciekawe, który z producentów ma więcej racji.



Architektura RDNA 3 przynosi też pełną obsługę DisplayPort 2.1 i nowy silnik obsługujący monitory. Wspiera on 12-bitową głębię koloru na kanał, oraz wysokie częstotliwości odświeżania - do 480 Hz dla ekranów o rozdzielczości 4K i do 165 Hz dla ekranów o rozdzielczości 8K. Jednocześnie usprawniono też jednostkę obsługi mediów, która jest teraz podwójna i potrafi w jednym czasie sprzętowo akcelerować np. równolegle dekodowanie i enkodowania materiału wideo AVC/HEVC.



Nowe karty graficzne to Radeon RX 7900XTX z 24 GB pamięci GDDR6 i aktywnymi wszystkimi 96 jednostkami CU, oraz Radeon RX 7900XT z 20 GB pamięci GDDR6 i aktywnymi 84 jednostkami CU. Pierwsza z nich ma wskaźnik TDP 355W, i zdaniem AMD zapewnia 50-70 procent wyższą wydajność niż Radeon RX 6950XT. Radeon RX 7900XT ma wskaźnik TDP 300W, a jego wydajność nie została dokładnie określona. Obie karty mają system chłodzenia z trzema wentylatorami zajmujący 2,5-slota miejsca w obudowie, a ich długość jest o 11 milimetrów większa, niż dotychczasowych kart Radeon RX 6900 XT i 6950 XT.



Sprzedaż rozpocznie się 13 grudnia, a ceny to 999 USD za Radeon RX 7900 XTX i 899 USD za Radeon RX 7900 XT.





Na koniec nieco krytycznego spojrzenia. Rozczarowują częstotliwości taktowania - boost 2,5 GHz dla GPU i 2,3 GHz dla jednostek Compute Units, to zdecydowanie poniżej oczekiwań związanych z nową architekturą i wykorzystaniem litografii 5nm. Wzrost liczby jednostek CU i TMU o 20 procent, oraz wzrost liczby jednostek ROP o 50 procent również nie jest znaczący.



Zabrakło bezpośrednich porównań wydajności do GeForce RTX 4090, co nie jest dobrym prognostykiem i prawdopodobnie oznacza, że Radeon RX 7900 XTX mógłby wypaść niekorzystnie na tle GeForce RTX 4090. Debiutująca dwa lata temu seria Radeon RX 6900 XT przyniosła dwukrotny wzrost wydajności i to przy wykorzystaniu tej samej litografii 7nm. Tutaj pomimo wykorzystania nowej 5nm litografii, uzyskany wzrost wydajności to prawdopodobnie około 50 procent. Wygląda na to, że seria RDNA 3 to stracona przez AMD szansa na zaoferowanie pierwszych od dawna bardziej wydajnych kart graficznych niż Nvidia GeForce. Znamienne jest to, że prezentację architektury RDNA 3 wykonywał inny dyrektor techniczny (Sam Naffzinger) niż dwa lata temu prezentację architektury RDNA 2 (wówczas prowadziła ją Laura Smith) - co może świadczyć o tym, że nad RDNA 3 pracował inny zespół inżynierów. Mimo wszystko z ostatecznym werdyktem warto poczekać do oficjalnej premiery i niezależnych testów.







zabrakło porównań (autor: bajbusek | data: 4/11/22 | godz.: 15:11 )

bo nie ma jeszcze rywala RX 7900 XTX czyli RTX 4080.

Jak się pojawi to pojawią się i wyniki nowych radeonów ... z czym mają porównać nowe GPU od AMD ? Przecież nie z RTX 4090 za 11K+ PLN ...

Wiadomym jest, że RT to nadal niższa półka niż to co prezentuje nVidia, w rasteryzacji podejrzewam, że spokojnie pobiją RTX 4080 wycenionego 2K PLN więcej (referenty).

Niestety spodziewam się, że będzie to karta widmo przez pierwszy rok od wydania, podobnie było z RX 6900 XT



bajbusek (autor: Markizy | data: 4/11/22 | godz.: 18:31 )

ale RTX4080 jeszcze premiery nie miał, a wydajność rx7900 jest pisana palcem po wodzie.



Ze względu na małą ilość porównań z nawet rx6950 przypuszczam że są problemy ze sterownikami.



Radeon rx 7990 xtx (autor: Zbyszek.J | data: 4/11/22 | godz.: 20:16 )

Radeon RX 7990 XTX ma faktycznie 6144 procesory strumieniowe, które potrafią wykonywać w specyficznych sytuacjach 2 razy więcej instrukcji. - co pewnie zostanie wykorzystane przez FSR 3.0



Zobaczcie, że AMD nigdzie nie określa liczby procesorów strumieniowych, mówi tylko o 96 jednostkach CU. Przedpremierowe przecieki o 12228 procesorach strumieniowych rozdmuchały balona... i pękł.



Ale może właśnie wyszłoby lepiej, jakby tych modyfikacji było mniej, ale za to więcej procesorów strumieniowych? Np. 120 CU / 7680 procesorów strumieniowych i 480 TMU? Dla mnie trochę przekombinowali, napakowali do środka wiele nowych rzeczy kosztem końcowej wydajności.



Jeśli cena (autor: OBoloG | data: 4/11/22 | godz.: 22:31 )

będzie się zgadzać to wszystko będzie się zgadzać. Jak RX 7900XTX będzie w cenie do 6 tyś. to się skuszę. Bo wydajność styknie i zasilacz zostanie stary. A jak będzie z kosmosu to poczekam na obniżki RX 6950XT albo RTX 3080Ti i styknie na rok lub dwa.



Jak na razie (autor: Kosiarz | data: 4/11/22 | godz.: 23:56 )

To jezeli prawda sa dane z prezentacji ze skalowaniem do 6950X w Cyberpunku bez DLSow i FSRow to tylko nieznacznie jest za 4090 - za 2/3 ceny i sporo mniejszy pobor pradu.



Ale to wrozenie z fusow.



jak cena bedzie ok, to miod malina. (autor: henrix343 | data: 6/11/22 | godz.: 18:49 )

karta ma na pokladzie wszystko co potrzeba, pytanie tylko ile sobie za to zazycza.



@6. (autor: Kosiarz | data: 7/11/22 | godz.: 00:34 )

999$ za XTX. Przeliczajac z ceny 4090 to kolo 6500 PLN'ów bym się spodziewał.



@ 6 (autor: power | data: 7/11/22 | godz.: 01:41 )

Ja obstawiam, ze bedzie 7000zl za 7900 XTX i 6000zl za 7900 XT.



Ludzie są skłonni wydać 1.3k na pchełki na promocji (autor: pwil2 | data: 7/11/22 | godz.: 09:57 )

A więc czemu by nie mieli wydać 7k na kartę graficzną?



@temat. (autor: Mariosti | data: 7/11/22 | godz.: 13:21 )

Na LTT zrobili symulację na bazie informacji od AMD budując możliwie bliską konfigurację sprzętową maszyny testowej do tego co użyło AMD do swoich wykresów 1.5-1.9x wydajności 6950XT, i przetestowali tam w tych samych benchmarkach i zbliżonych ustawieniach 6950XT i 4090 i wyszło że jeśli te wykresy są zgodne z rzeczywistością, to poza RT nowe radeony dają ~90% wydajności, za 62% ceny i przy 75% (albo i mniej) zużyciu energii.



Brzmi w zasadzie jak karta lepsza pod każdym kątem poza "bezkompromisową, wydajnością" wyższą zaledwie o kilka procent, a więc niewiele wartą.



Mnie bardziej ciekawi następca 6500xt i 6400 (autor: ekspert_IT | data: 8/11/22 | godz.: 09:05 )

Obie karty mają jeden gigantyczny minus tj obsługę pcix4. Przez co na pci3 wydajność spada o 1/4. W przypadku PCI 2.0 to już spadek przynajmniej o 1/3 jeśli nie więcej. Czyli pecety kupione w lub przed 2017 (lub nowsze ale ze starszą płytą) od razu tracą dramatycznie wydajność graficzną. Pytanie: co im dało wypuszczenie kart X4, za dużych oszczędności z tego nie było dla producenta.... Oby następca 6500xt miał pci x16...



@11. (autor: Mariosti | data: 8/11/22 | godz.: 11:04 )

X16 na pewno nie będzie miał następca.

Oszczędność jest bo pinout GPU jest trochę mniejszy i mniej krzemu na PCI-E IO idzie w GPU.



Być może będzie można liczyć na PCI-E 8x w następcy 6500xt (bo x4 było teoretycznie dedykowane do laptopów, gdzie wiadomo było że nowe GPU będzie tylko w nowych laptopach).



@11 (autor: power | data: 8/11/22 | godz.: 18:20 )

Na wypuszczeniu kart z x4 AMD sporo zarobilo. Normalnie te uklady to byly "odpadami" i mialy trafiac do laptopow (wskazuje na to miedzy innymi brak sprzetowego kodeka wideo). Jednak ze wzgledu na zla sytuacje z niedoborem kart graficznych sprzedano sporo tego zlomu. Wezsza szyna pozwala zaoszczedzic na plytce PCB (mniej warstw miedzi) na budowie chipa (mniejszy rozmiar rdzenia daje wiecej sztuk z jednego wafla).

Niska cena Radeonow 6400 i 6500 pozwolila producentom OEM oferowac tanie zestawy PC z Ryzenami.



cd.. (autor: power | data: 8/11/22 | godz.: 18:22 )

Sadze ze nawet najtansze karty z serii Radeon RX 7000 beda miec minimum PCIE x8. W mediach ostro zjechano AMD za x4 w 6400 i 6500.



