Poniedziałek 7 listopada 2022 Soniczna szczoteczka do zębów, którą wystarczy naładować raz na rok z 28% zniżką z okazji dnia 11 listopada

Autor: Wedelek | 12:47 11 listopada obchodzimy w Polsce aż dwa święta: Narodowe Święto Niepodległości oraz Światowy Dzień Singla. Z tej okazji popularna szczoteczka soniczna NandmeNX 7000 jest przez krótki czas dostępna w obniżonej cenie. Jej cechą szczególną jest bardzo długi czas działania na jednym ładowaniu - nawet 365 dni. W trakcie trwania promocji za NandameNX 7000 zapłacicie równowartość 126,19 zł zamiast 185,36 zł, a korzystając z kodu rabatowego umieszczonego w dalszej części publikacji zbijecie tę cenę o kilkanaście dodatkowych złotych. Ponadto pierwszych 40-tu klientów, którzy w tym dniu zakupią NandameNX 7000 otrzyma dodatkowo odkurzacz o wartości $150.



Ekstremalnie długi czas pracy na jednym ładowaniu



Tak długi czas pracy szczoteczka zawdzięcza połączeniu energooszczędnego napędu wibracyjnego Centrale Axis Sonic Motor ze sporą baterią o pojemności 2600 mAh. Wbudowane ogniwo pozwala na ciągłą pracę przez 1460 minut, co przy założeniu, że zęby szczotkujemy dwa razy w ciągu dnia przez 2 minuty daje nam teoretycznie 365 dni pracy właśnie.







Pojemny akumulator sprawia, że NandmeNX 7000 świetnie nadaje się dla ludzi, którzy zapominają o ładowaniu swoich szczoteczek lub mają tendencje do odkładania tego typu obowiązków na później. Duża bateria powinna przypaść do gustu także użytkownikom, którzy często podróżują. Z ich punktu widzenia równie ważne jest to, że w razie rozładowania akumulatora szczoteczkę można naładować za pomocą zwykłej ładowarki z kablem USB typu C - na przykład od smartfona lub laptopa.



Producent podaje, że szczoteczka jest ładowana prądem o mocy 3W i do jej pełnego naładowania potrzeba od 7 do 12 godzin. Stosunkowo wolne ładowanie ogniwa ma wydłużyć jego żywotność, co akurat w tym przypadku wydaje się dobrą decyzją. Zwłaszcza, że podczas normalnego użytkowania będziemy musieli wykonać ten proces raptem raz na kilka miesięcy.



O konieczności ładowania dadzą nam znać wbudowane w korpus diody statusu, które w połączeniu z wibracjami poinformują użytkownika o niskim poziomie baterii i przypomną o konieczności szczotkowania. Wibracjami szczoteczka da nam również znać kiedy należy zmienić rząd szczotkowanych zębów. Domyślnie na każdy z czterech rzędów użytkownik powinien przeznaczyć 30 sekund.







Wydajny silnik wibracyjny



Sercem szczoteczki jest wbudowany w nią silniczek wibracyjny Maglev 4.0. Generuje on do 41 000 drgań na minutę i na najwyższym biegu wytwarza hałas nie przekraczający 68dBa. Intensywność wibracji może być regulowana za pomocą dwóch wbudowanych w korpus przycisków. Pierwszy odpowiada za wybór jednego z pięciu trybów pracy (wrażliwy, czysty, wybielanie, polerowanie lub masaż/aparat dentystyczny), a drugi pozwala dobrać jeden z trzech poziomów intensywności (mocny, średni i słaby). Razem daje nam to w sumie 15 wariantów szczotkowania, a więc zauważalnie więcej niż w przypadku konkurencyjnych rozwiązań z tej samej półki cenowej.



Dzięki takiej mnogości opcji każdy powinien znaleźć coś dla siebie. I tak, jeśli chcemy wybielić zęby, możemy wybrać tryb wybielający ze średnim lub mocnym poziomem intensywności a jeśli potrzebujemy masażu dziąseł, wybieramy tryb masażu połączony z trybem delikatnym.







Wodoodporność i 12 wymiennych końcówek w zestawie



Model NX 7000 jak przystało na szczoteczkę soniczną z prawdziwego zdarzenia jest też odporny na rdzę oraz wilgoć, co potwierdza certyfikat IPX7. Dzięki temu szczoteczkę można łatwo wyczyścić pukając ją pod bieszącą wodą.



W zestawie ze szczoteczką producent dostarcza nam aż 12 wymiennych końcówek z włosiem wykonanym z włókien Dupont. Przestrzegając zaleceń producenta i wymieniając końcówki co trzy miesiące mamy spokój z zakupem akcesoriów na najbliższe trzy lata. Jest to o tyle ważne, że końcówki do szczoteczek sonicznych swoje kosztują, a bez nich nawet najbardziej zaawansowany model jest przecież bezużyteczny.







Gwarancja i promocja



Kupując model NandmeNX 7000 producent udziela nam aż trzyletniej gwarancji. Jeśli w tym czasie coś się zepsuje, to wystarczy nagrać filmik z usterką i wysłać go do działu obsługi posprzedażowej, a producent dostarczy nam nowy model na wymianę. Przy tym usługa jest bezpłatna, co oznacza, że nie musimy wydawać pieniędzy na przesyłkę (odesłanie starej szczoteczki).



Promocja na zakup opisywanego modelu trwa do 12.11 do godziny 23:59 czasu PDT, czyli w naszym przypadku do 13.11 do godziny 7:59 czasu polskiego. W trakcie jej trwania możecie liczyć na 28% obniżkę ceny do 126,19 zł, a jeśli dodatkowo, podczas finalizacji zamówienia, podacie kod 7RL89V, to dostaniecie jeszcze kilkanaście złotych rabatu oraz pudełko nici dentystycznych.



Bezpośredni link do promocji znajdziecie TUTAJ.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.