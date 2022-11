Poniedziałek 7 listopada 2022 Foxconn boryka się z brakiem pracowników i podnosi wynagrodzenia

Autor: Zbyszek | źródło: DigiTimes | 22:36 (1) Foxconn to największy na świecie podwykonawca w produkcji sprzętu elektronicznego, produkujący m.in. od prostych elementów składowych płyt głównych (plastikowe złącza), poprzez obudowy laptopów, klawiatury, płytki drukowane i płyty główne, po gotowe smartfony i tablety (np. iPhone, iPad). Prawdopodobnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele elementów elektronicznych pochodzi z fabryk Foxconna, dlatego też ostatnie informacje nie są pomyślne. Chiński producent boryka się ostatnio z niedoborem pracowników, dlatego aby zatrzymać ich odpływ musiał podnieść wynagrodzenia. To może przełożyć się wzrost cen elektroniki w skali globalnej.



Foxconn poinformował o podniesieniu wynagrodzeń dla obecnych i nowych pracowników o 20 procent, a nowa stawka godzinowa to w przeliczeniu 4,20 USD za godzinę pracy. Do tego dla pracowników którzy odeszli z pracy w ostatnich miesiącach producent oferuje jednorazowy bonus w wysokości około 70 USD, wypłacany w przypadku powrotu do pracy w fabrykach Foxconna.



Zwiększone koszty pracownicze chińska firma rzecz jasna będzie musiała przenieść na swoich klientów. Tym samym odnotowywany obecnie wzrost cen elektroniki konsumenckiej zostanie wzmocniony kolejną, nową składową.



Nawet Chińczycy mają już dość tych obozów pracy.



