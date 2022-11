Poniedziałek 7 listopada 2022 GeForce RTX 4080 12 GB trafi na rynek jako GeForce RTX 4070 Ti

Autor: Zbyszek | źródło: Twitter | 22:56 (3) We wrześniu Nvidia ogłosiła premierę dwóch kart graficznych GeForce RTX 4080 - wersji z 16 GB pamięci i wersji z 12 GB pamięci. Szybko okazało się, że pojemność pamięci to nie jedyna różnica, a specyfikacja obu kart różni się od siebie tak bardzo, że nie powinny mieć one podobnej nazwy. Internauci krytykowali też zapowiedzianą cenę obu kart: 1099 USD i 899 USD, która po pierwsze była wysoka, a po drugie różnica w cenie obu kart była znacznie mniejsza, niż różnica ich wydajności, wynosząca 30-40 procent. W efekcie, po dużej fali krytyki (o czym więcej pisaliśmy tutaj) debiut GeForce RTX 4080 12 GB został przez Nvidię odwołany. Najnowsze doniesienia wskazują, że niedoszły GeForce RTX 4080 12 GB trafi na rynek jako GeForce RTX 4070 Ti, a jego premiera odbędzie się w styczniu.



GeForce RTX 4070 Ti ma mieć identyczną specyfikację jak przygotowywany do niedawna GeForce RTX 4080 12GB, w tym chip AD104 z 7680 rdzeniami CUDA i 12 GB pamięci GDDR6X ze 192-bitową magistralą. Ma być to spowodowane tym, że produkcja karty GeForce RTX 4080 12 GB była już uruchomiona, gdy na miesiąc przed jej planowanym debiutem (16 listopada) premiera została anulowana. Teraz wyprodukowane egzemplarze zostaną po prostu przemianowane na GeForce RTX 4070 Ti.



Zagadką pozostaje cena, ale wydaje się pewne, że Nvidia nie ma szans na ustawienie ceny GeForce RTX 4070 Ti na tak absurdalnym poziomie jak 899 USD. Z nieoficjalnych informacji wiadomo, że GeForce RTX 4070 Ti powinien oferować wydajność porównywalną z GeForce RTX 3090, i na pewno niższą niż zapowiedziany niedawno Radeon 7900 XT, który będzie kosztował 899 USD. Co więcej spekuluje się o tym, że cena GeForce RTX 4080 16 GB (premiera 16 listopada) zostanie obniżona i nie będzie to 1099 USD jak zapowiadała dotychczas Nvidia. Obniżka ma wynikać z prostego powodu: karta ma mieć wydajność niższą niż Radeon RX 7900 XTX kosztujący 999 USD.



K O M E N T A R Z E

karty dla ludu. (autor: doxent | data: 9/11/22 | godz.: 02:03 )

Swoją drogą mnie bardziej ciekawi co nowego będą oferowały karty "dla ludu" czyli 4050. Znając życie dwa kroki do przodu trzy do tyłu.



Jak rzecze straopolskie przysłowie ludowe (autor: d3k | data: 9/11/22 | godz.: 09:08 )

"Nie ma złych kart. Są tylko źle wycenione".



@temat. (autor: Mariosti | data: 10/11/22 | godz.: 14:09 )

Ciekawi mnie jakie będą mieli koszta produkcji tych kart, bo z 4090 wiadomo że polecieli w kosmos ale i tyle samo koszą od klientów, także tutaj na pewno mają swoją skromną marżę na poziomie ~60-65%.



Natomiast zjazdz z planowanej ceny 1200$ na ~950$, albo z 1000$ na 750$ będzie już ich mocno bolał. Widać nvidia obudziła się właśnie ze świadomością tego że jednak nie mają monopolu...



