Poniedziałek 7 listopada 2022 Radeon RX 7900 XTX: szczegóły techniczne chipu Navi 31 i coś o wydajności

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz/TechPowerUp | 23:34 (3) W połowie grudnia w sklepach pojawią się karty graficzne AMD Radeon RX 7900 XTX i Radeon RX 7900 XT z najnowszą architekturą RDNA 3. Pod systemem chłodzenia obydwu z nich znajdzie się chip Navi 31, czyli największy układ scalony zbudowany na bazie architektury RDNA 3. Jego główna i widoczną gołym okim cechą jest budową modułowa - Navi 31 składa się z siedmiu połączonych ze sobą układów scalonych: centralnego chipletu GCD (Graphics Core Die) wytwarzanego w litografii 5nm, i sześciu chipletów MCD (Multi Cache Die) wytwarzanych w litografii 6nm, które zawierają pamięć Infinity Cache i kontrolery/interfejsy pamięci GDDR6. W samym krzemie znajduje się sporo innych zmian i ulepszeń, których podsumowanie firma AMD postanowiła streścić na jednym slajdzie.



W porównaniu do Navi 21 (karty Radeon RX 6900) w Navi 31 liczba jednostek CU (Compute Units) została zwiększona z 80 do 96, liczba jednostek TMU wzrosła z 320 do 384, liczba jednostek ROP wzrosła ze 128 do 192, a szerokość magistrali pamięci z 256 do 384-bitów.



Zmian jest jednak o wiele więcej, to między innymi przebudowane procesory strumieniowe, które obsługują instrukcje BFloat16, a w określonych sytuacjach mają nawet dwukrotnie wyższą wydajność. Dwukrotnie powiększono pamięci podręczne L0, L1 i L2 - pamięć L1 która znajduje się w każdym bloku Compute Units ma dwukrotnie większą pojemność niż w poprzednich układach graficznych z architekturą RDNA 2, a sumarycznie wraz ze wzrostem liczby jednostek CU o 20 procent, jej łączna pojemność zwiększyła się o 240 procent. Pamieć L1, która znajduje się w każdej grupie Shader Engine ma również dwukrotnie większą pojemność niż w GPU z serii RDNA 2, co wraz ze wzrostem liczby grup Shader Engine z 4 do 6 daje łączy wzrost pojemności pamięci L1 o 300%. Pamięć L2 została powiększona o 50 procent, ale wynika to po prostu z tego, że liczba jednostek RBE/ROP wzrosła o taką samą wartość.



Ulepszone jednostki RayTrace Core, obsługujące obliczenia związane ze śledzeniem promieni, swój wzrost wydajności zawdzięczają przyspieszeniu części obliczeń i również powiększonej własnej pamięci podręcznej. Jednostki wykonujące obliczenia związane z geometrią mają o 50% zwiększoną wydajność i obsługują nowe rozwiązanie Multi Draw Indirect Accelerator (MDIA), dzięki któremu specyficzne operacje DrawInstancedIndirect w API takich jak Vulkan i OpenGL mogą być wykonywane równocześnie.



W jednostkach odpowiedzialnych za przetwarzanie pixeli liczba możliwych do przetworzenia operacji i pixeli w jednym cyklu zegara została zwiększona o 50 procent, a dodatkowo dodano tam pewne elementy wykonywania operacji poza kolejnością. Architektura RDNA 3 przynosi też pełną obsługę DisplayPort 2.1 i nowy silnik obsługujący monitory. Wspiera on 12-bitową głębię koloru na kanał, oraz wysokie częstotliwości odświeżania - do 480 Hz dla ekranów o rozdzielczości 4K i do 165 Hz dla ekranów o rozdzielczości 8K. Jednocześnie usprawniono też jednostkę obsługi mediów, która jest teraz podwójna i potrafi w jednym czasie sprzętowo akcelerować np. równolegle dekodowanie i enkodowania materiału wideo AVC/HEVC.





Na koniec nieco o wydajności - Frank Azor z AMD został zapytany, dlaczego podczas prezentacji nowych Radeonów zabrakło porównania wydajności karty Radeon RX 7970 XTX do GeForce RTX 4090. Jak stwierdził, takiego porównania nie było ponieważ obie karty dzieli różnica ceny wynosząca 60 procent, a z punktu widzenia ceny konkurentem dla nowego Radeona będzie raczej GeForce RTX 4080, którego wydajność nie jest jeszcze znan.



Redakcja TechSpot postanowiła zbudować podobną platformę testową jak użyta przez AMD do sprawdzenia wydajności karty Radeon RX 7900 XTX, i porównać wyniki wydajności karty Radeon RX 7970 XTX podane prze AMD do liczby fps uzyskanych w tej samej platformie testowej przez GeForce RTX 4090. Efekty prezentujemy na poniższych grafikach.



(kliknij, aby powiększyć)







K O M E N T A R Z E

@up (autor: piwo1 | data: 9/11/22 | godz.: 05:57 )

to byloby by ciekawe. z drugiej strony rtx4080 wypada zaskakujaco dobrze z pierwszych testow. ogolnie wydaje sie ze bedzie neizla rywalizacja w klasie do 6tys zl. i dobrze. chociaz to. choc wolalbym by ta rywalizacja byla w przedziale do 1000zl.



juz chodza plotki (autor: bajbusek | data: 9/11/22 | godz.: 14:50 )

ze nVidia obnizy cene RTX 4080 widzac RT 6900 XTX tanszego o 200 USD ... przy okazji od razu straszy niska dostepnoscia :) ... ja juz przestalem sie martwic ich zagrywkami i poczekam cierpliwie jak konkurencja wszystko wyprostuje a potem bedzie RTX 3080 Ti do odsprzedania ;)



@temat. (autor: Mariosti | data: 10/11/22 | godz.: 17:23 )

Przy tej różnicy cenowej i energetycznej, tak mała różnica wydajności to byłaby spektakularna klęska nvidii.



Te wyniki są chyba za dobre aby były prawdziwe.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.