Czwartek 10 listopada 2022 GeForce RTX 2060 - definitywny koniec produkcji

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 18:03 GeForce RTX 2060 to karta graficzna która zadebiutowała na przełomie 2018 i 2019 roku. Po dwóch latach obecności w sklepach jej produkcja została zakończona pod koniec 2020 roku, gdy debiutowały nowsze karty graficzne GeForce RTX 3000 z serii Ampere. Z powodu gorączki wydobywania kryptowalut były one jednak słabo dostępne w sklepach, dlatego też jesienią 2021 roku, po niecałej rocznej przerwie, Nvidia zdecydowała się wznowić produkcję GeForce RTX 2060. Tym samym karta trafiła do sprzedaży ponownie po 3 latach od swojej premiery, zachowując specyfikację oryginału, z jedną różnicą - pojemność pamięci została zwiększona z 6 GB do 12 GB. Teraz dla GeForce RTX 2060 nadszedł definitywny koniec.



Z dostępnych informacji wynika, że produkcja tej karty została już zakończona, a do sklepów zmierzają ostatnie dostawy. Tym samym GeForce RTX 2060 kończy swoją czteroletnią przygodę na rynku, wliczając w to prawie roczną przerwę w jego produkcji.



Model tej pojawił się w sklepach ponownie przed rokiem aby poprawić dostępność kart graficznych na rynku w obliczu wciąż niewystarczających dostaw nowszych modeli z serii Ampere. Teraz na rynku kart graficznych nie ma już tak dużego popytu, i GeForce RTX 2060 przechodzi na późną, zasłużoną emeryturę.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.