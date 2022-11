Czwartek 10 listopada 2022 Oficjalny debiut procesorów serwerowych AMD EPYC 4. generacji

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 23:28 (1) Firma AMD ogłosiła oficjalny debiut rynkowy procesorów serwerowych EPYC 4. generacji (nazwa kodowa Geona). Nowe procesory oferują do 96 rdzeni ZEN 4 wytwarzanych w litografii 5nm, i obsługują do 160 linii PCI-Express 5.0, CXL 1.1 i CXL 2.0 oraz pamięć DDR5 w konfiguracji 12-kanałowej wraz z możliwością jej szyfrowania AES-256. W porównaniu do procesorów EPYC 3. generacji, oferują one o 50 procent więcej rdzeni, z których każdy ma ponad 30 procent większą wydajność, co sumarycznie zapewnia dwukrotnie większą wydajność wielowątkową. W porównaniu do flagowego obecnie procesora konkurencji - Intel Xeon Platinum 8380 (40 rdzeni), nowy 96-rdzeniowy EPYC ma oferować 3-krotnie większą wydajność wielowątkową i prawie 3-krotnie większy wskaźnik wydajności na wat.



Każdy pojedynczy rdzeń AMD EPYC 4. generacji oferuje o kilkadziesiąt procent większa wydajność, niż rdzenie procesorów Xeon obecnej generacji, w tym Intel Xeon Platinum 8380 (seria Ice Lake, architektura x86 Sunny Cove).

AMD podkreśla prawie trzykrotnie lepszą wydajność na wat swoich procesorów - zastąpienie Xeonów obecnej generacji przez EPYC 4. generacji zapewnia ten sam poziom wydajności przy jednoczesnym trzykrotnym zmniejszenie liczby serwerów w szafie RACK, oraz około 3-krotnym zmniejszeniu zużycia energii, co w skali roku generuje znaczne oszczędności. W porownaniu do masowo obecnie stosownych 2-3 letnich serwerów z procesorami Intel Xeon z 14nm architekturą Skylake (do 28 rdzeni) - pojedynczy serwer z procesorem EPYC 4. generacji może zastąpić pięć starszych serwerów Intela.



Pojedynczy ZEN 4 w obliczeniach serwerowych wykazuje o 14 procent większy wskaźnik IPC niż wcześniejszy ZEN 3, co w porównaniu do procesorów EPYC 3. generacji wraz ze wzrostem częstotliwości taktowania daje ponad 30 procentowy wzrost wydajności pojedynczego rdzenia. Wskaźnik wydajności na wat EPYC 4. generacji w porównaniu do EPYC 3. generacji jest wyższy o 40-70 procent, a ogólna wydajność uwzględniającą wzrost liczby rdzeni jest wyższa dwukrotnie. Jak wspominano wcześniej, wartości te wypadają jeszcze lepiej na tle procesorów Xeon oferowanych obecnie przez Intela.





Procesory AMD EPYC 4. generacji są już stosowane m.in. przez Google, Microsoft, AWS, IBM Cloud i Oracle Cloud w swoich usługach chmurowych. Microsoft oferuje już możliwość zamawiania maszyn wirtualnych z procesorami EPYC 4. generacji w swojej usłudze Azure.



Dzisiaj procesory EPYC 4. generacji stają się dostępne dla odbiorców korporacyjnych - serwery z tymi procesorami oferują już HP, Dell, Tyan, SuperMicro, Lenovo, ASUS i Gigabyte. Poszczególne firmy mogą już składać zamówienia na serwery dla swoich prywatnych DataCenter.



AMD oferuje procesory EPYC 4. generacji w trzech wersjach w zależności od segmentu. Dla segmentu Cloud&HPC oferowane są procesory mające od 48 do 96 rdzeni i wskaźnik TDP 280-360W. Dla segmentu Enterprise oferowane są procesory mające od 16 do 48 rdzeni w dwóch typach: Performacne (wysokie częstotliwości taktowania, TDP 320-360W) i Mainstream (niższe częstotliwości taktowania, TDP 200-280W).





W 1. połowie 2023 roku oferta procesorów EPYC. 4. generacji zostanie powiększona o modele bardziej specjalizowane: Geona-X, czyli EPYC z 96-rdzeniami i dodatkową pamięcią 3D V-Cache przeznaczone do specjalizowanych obliczeń i symulacji, oraz Bergamo, czyli przeznaczony dla usług chmurowych EPYC ze 128-rdzeniami ZEN 4c. W drugiej połowie przyszłego roku AMD zaoferuje natomiast procesory EPYC 4. generacji o bardzo wysokiej efektywności energetycznej, przeznaczone dla branży telekomunikacyjnej i sieciowej.









Socket SP5 (autor: Conan Barbarian | data: 11/11/22 | godz.: 14:41 )

Teraz 96c, niebawem 128c, ale do wyczerpania możliwości tego gniazda zapewne daleko.

Ten oficjalny debiut (jak widać na filmie M$+G już to mają u siebie) oznacza, że nikt rozsądny nie skłoni się już do oferty Intela w zakresie proców serwerowych.



