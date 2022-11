Poniedziałek 14 listopada 2022 Core 14. generacji mieszanką procesorow Meteor Lake i Raptor Lake Refresh

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 06:07 Jesienią 2023 roku na rynku zamelduje się 14. generacja procesorów Intel Core, w postaci procesorów o nazwie kodowej Meteor Lake-S. Otrzymają one całkowicie nowe rdzenie x86 - w postaci sześciu wydajnych rdzeni Redwood Cove i 8 efektywnych rdzeni Skymont. Będą tez mieć budowę modułową, podobnie jak Ryzeny od AMD, a z czterech układów scalonych z których będą zbudowane przynajmniej dwa produkować będzie TSMC. Najnowsze informacje wskazują, że w skład serii Core 14. generacji oprócz procesorów Meteor Lake-S wejdą też procesory Raptor Lake Refresh, czyli odświeżone wersje obecnych procesorów oferowanych jako seria Core 13. generacji.



Co więcej, flagowym procesorem Intela w 2023 roku nie będzie procesor Meteor Lake-S, lecz ulepszona wersja obecnego Core i9-13900K. Procesory z serii Meteor Lake-S, wyposażone w 6 wydajnych i 16 efektywnych rdzeni mają trafić do sprzedaży jako Core i5 oraz Core i7, i będą oferowane równolegle z procesorami Raptor Lake Refresh, które prawdopodobnie zajmą dolne poziomy cenowe serii Core i5 i Core i7. Natomiast seria Core i9 czternastej generacji ma być oparta wyłączenie o procesory Raptor Lake Refresh, posiadające 8 wydajnych i 16 efektywnych rdzeni o wysokim taktowaniu.



To oznacza, że żywot Core i9-13900K będzie naprawdę długi, i procesor ten prawdopodobnie z nieco zwiększonym taktowaniem i inną podstawką (LGA 2551), trafi na rynek za niecały rok, jako Core i9-14900K. Pod względem czysto technicznym zupełnie nowy procesor z serii Core i9 pojawi się dopiero w 2024 roku i będzie to Core i9-15900K z serii Arrow Lake, czyli ulepszona wersja Meteor Lake posiadająca 8 wydajnych rdzeni.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.