Poniedziałek 14 listopada 2022 ATARI świętuje swoje 50 urodziny

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:14 ATARI to legendarny (choć obecnie nieco zapominany) producent kultowych gier i konsol. Firma która swoje największe sukcesy odnosiła pod koniec lat 70-tych i w latach 80-tych świętuje właśnie 50-lecie swojego istnienia. Producent stworzył wówczas wiele kultowych gier 2D, takich jak m.in. Space Invaders, Pac-man czy Asteroids. Oferował też automaty do gier, powszechnie montowane w popularnych wówczas salonach gier. Później przyszedł czas na urządzenia domowe, takie jak np. konsole Atari 2600, czy komputery osobiste takie jak Atari 65XE, Atari 130XE Atarii 400 czy Atari 800XE.



Lata 90, a zwłaszcza ich druga połowa nie była już tak udana dla ATARI - zyskujące na popularności komputery osobiste z systemem Windows, a także rozwijająca się grafika 3D i karty graficzne dla komputerów PC sprawiły, ze producent nie mógł odnaleźć się w nowych warunkach rynkowych.



Początek 21-wieku oznacza dla ATARI licznie zmiany właścicielskie, i ostatecznie od 2009 roku większość Atari należy do francuskiej firmy Infogrames. Obecnie Atarii skupia się na tworzeniu gier na urządzenia mobilne, a także reedycji swoich kultowych gier. W 2021 roku producent wprowadził do sprzedaży konsolę ATARI VCS wzorowaną klasycznym Atari 2600, a także zainteresował się sektorem blockhain, tworząc własną kryptowalutę.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.