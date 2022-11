Poniedziałek 14 listopada 2022 GeForce RTX 4080 oficjalnie debiutuje na rynku w wysokiej cenie

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 23:30 Nvidia wprowadza dziś do sprzedaży swoją drugą kartę graficzną z najnowsze serii o nazwie kodowej Ada Lovelace. Jest to GeForce RTX 4080, wyposażony w chip AD103 (powierzchnia 379 mm2, 45,9 mld tranzystorów) wytwarzany przez TSMC w litografii 4nm, oraz 16 GB pamięci GDDR6X z 256-bitową magistralą i efektywnym taktowaniem 22,4 Gbps (przepustowość 716,8 GB/s). Mniejszy brat dostępnego już wcześniej w sprzedaży GeForce RTX 4090 dysponuje 9728 rdzeniami CUDA (aktywne 76 bloków SM), 304 jednostkami TMU i Tensor, oraz 112 jednostkami ROP i 72 jednostkami RT. Częstotliwość taktowania GPU wynosi bazowo 2205 MHz i 2505 MHz w trybie Boost, a wskaźnik TDP to 320W.



Według testów GeForce RTX 4080 oferuje wydajność o około 20 procent wyższą niż GeForce RTX 3090 Ti, i około 50 procent wyższą niż GeForce RTX 3080, ustępując flagowemu GeForce RTX 4090 o około 25-30 procent, czyli mniej więcej tyle samo, ile wynosi różnica cen obu kart (1599 USD vs 1199 USD).



Sugerowana cena w Polsce została ustawiona na 7049 złotych (z VAT), co jest kwotą bardzo wysoką - dla przykładu GeForce RTX 3080 dwa lata temu debiutował w cenie 699 USD / 3299 złotych. Konkurencyjne Radeony RX 7900 XT i 7900 XTX powinny kosztować około 5500-6000 złotych.







