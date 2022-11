Poniedziałek 14 listopada 2022 AMD odradza zakup GeForce RTX 4080 i przedstawia zalety nowych Radeonów

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 22:50 Z okazji premiery GeForce RTX 4080 firma AMD opublikowała materiał, w którym przedstawia słabe strony nowej karty od Nvidia. Producent twierdzi, że jego karty Radeon RX 7900 XT i Radeon RX 7900 XTX są znacznie lepszym wyborem, a przy okazji zdradza kilka nowych szczegółów technicznych swoich kart. AMD stwierdza, że nowe Radeony są o 200-300 USD tańsze niż konkurent od Nvidia, a mają przy tym więcej pamięci - 20 GB lub 24 GB, więcej jednostek obliczeniowych, i nowoczesne złącza DisplayPort 2.1 i USB Type-C z obsługą DisplayPort. Mają też mniejsze wymiary niż GeForce RTX 4080 i klasyczne 8-pinowe wtyczki zasilające.



GeForce RTX 4080 nie dość że jest droższy, to ma mniej pamięci i mniej jednostek obliczeniowych, obsługuje tylko DisplayPort 1.4, wymaga stosowania (awaryjnych) przejściówek zasilających i ma zdecydowanie większe wymiary.



AMD chwali się także konstrukcją kart Radeon RX 7900 XT i Radeon RX 7900 XTX, która ma być bardzo porządna i przemyślana. Zastosowana płytka PCB ma aż 14-warstw i zawiera wysokiej jakości 20-fazową sekcję zasilającą. System chłodzenia posiada konfigurowalne podświetlanie LED RGB. Radeon RX 7900 XT i Radeon RX 7900 XTX to też pierwsze w historii karty graficzne wyposażone w czujniki temperatury powierza zasysanego przez wentylatory karty, co pozwala lepiej sterować parametrami pracy i częstotliwościami taktowania GPU. W porównaniu do kart Radeon RX 6900 XT i 6950 XT, system chłodzenia ma też większe wentylatory z przeprojektowanymi łopatkami, o 10 procent większą komorę parową w podstawie radiatora, a ciepło z GPU, pamięci GDDR6 i sekcji zasilania jest odbierane przez lepszy materiał termoprzewodzący.







