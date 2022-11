Czwartek 17 listopada 2022 GeForce RTX 4000: kolejne karty zadebiutują 3 stycznia

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 15:33 Za nami premiera GeForce RTX 4090 i GeForce RTX 4080, czyli pierwszych dwóch kart graficznych Nvidia nowej generacji z serii o nazwie kodowej Ada Lovelace. Obydwie karty są niestety bardzo drogie - ceny 1599 i 1199 USD sprawiają, że ich zakup jest dość kosztowny. Nvidia oczywiście szykuje tańsze i wolniejsze karty graficzne, i właśnie zapowiedziała, że ich premiera obędzie się 3 stycznia 2023 roku podczas corocznych targów CES w Las Vegas. Tego dnia producent ogłosi premierę pierwszych kart GeForce RTX 4000 dla laptopów, oraz według nieoficjalnych informacji trzech nowych kart dla komputerów stacjonarnych, w postaci GeForce RTX 4070 Ti, GeForce RTX 4070 i GeForce RTX 4060.



GeForce RTX 4070 Ti do sprzedaży ma trafić już 5 stycznia, i będzie miał taką samą specyfikację jak anulowany GeForce RTX 4080 12GB, czyli chip AD104 w pełnej wersji z 7680 rdzeniami CUDA, oraz 12 GB pamięci GDDR6X.



Nieco później do sklepów zawitają GeForce RTX 4070 i GeForce RTX 4060. GeForce RTX 4070 będzie okrojoną wersją GeForce RTX 4070 Ti, posiadającą chip AD104 z mniejszą liczbą procesorów strumieniowych i 10 GB pamięci ze 160-bitową magistralą.



Najtańszy GeForce RTX 4060 ma otrzymać chip AD106, 8 GB pamięci ze 128-bitową magistralą i cenę poniżej 400 USD. Według nieoficjalnych doniesień wydajność GeForce RTX 4060 będzie około 20 procent wyższa od oferowanej przez GeForce RTX 3060 Ti, przy cenie zbliżonej do obecnego GeForce RTX 3060 Ti.



