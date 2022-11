Czwartek 17 listopada 2022 Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 i Ryzen 5 7600 - pierwsze informacje o cenach

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 15:34 Wrześniowy debiut procesorów Ryzen 7000 wypadł całkiem okazale, ale za sprawą Intela ich oferta szybko stała się nieatrakcyjna cenowo. Wszystko dlatego, że Intel wbrew nieoficjalnym doniesieniom nie podniósł wyraźnie cen swoich nowych procesorów Core 13. generacji, a w większości pozostawił je na takim poziomie w jakim debiutowały przed rokiem procesory Core 12. generacji. W efekcie konkurencyjne wobec nowych Ryzenów procesory Intela są wyraźnie tańsze - Core i9-13900K kosztuje 110 USD mniej niż Ryzen 9 7950X, Core i7-13700K kosztuje 140 USD mniej niż Ryzen 9 7900X, a Core i5-13600K jest 80 USD tańszy niż Ryzen 7 7700X.



Według nieoficjalnych informacji ta sytuacja miała nie pozostać bez odpowiedzi ze strony AMD - doniesienia wskazywały, że producent przygotuje debiut nowych modeli procesorów dla podstawki AM5, oraz korekty cen niektórych z już oferowanych procesorów.



Jednymi z przygotowywanych procesorów są modele z zablokowanym mnożnikiem i niższymi wskaźnikami TDP. Mają to być 12-rdzeniowy Ryzen 9 7900, 8-rdzeniowy Ryzen 7 7700 i 6-rdzeniowy Ryzen 5 7600. W porównaniu do wersji X mają one mieć o 100 MHz niższe taktowanie Turbo, i o kilkaset MHz niższe taktowanie bazowe (zakres 3,8-4,0 GHz).

Według dostępnych informacji AMD wyceni te procesory na poziomie odpowiednio: 429 USD, 329 USD i 229 USD, a ich premiera sklepowa odbędzie się w styczniu.



Przynajmniej do tego czasu ceny obecnie sprzedawanych Ryzenów serii 7000 niestety nie zostaną obniżone. Co więcej korekta cen ze strony AMD może być niższa niż oczekujemy, i np. cena procesora Ryzen 7 7700X prawdopodobnie nie spadnie niżej, niż do poziomu 349 USD (z 399 USD). W zamian mamy otrzymać tańsze płyty główne z chipsetem A620.



