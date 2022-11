Czwartek 17 listopada 2022 Wyniki finansowe Nvidia w 3. kwartale - duży spadek przychodu i zysku

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 15:53 Nvidia podała wyniki finansowe za zakończony 30 października 2022 roku ostatni kwartał fiskalny. W okresie tym producent odnotował spadek przychodów i zysków, podobnie do wielu innych firm z sektora IT, co jest spowodowane zakończeniem trwającego od 2022 roku wzmożonego popytu na elektronikę konsumencką. Przychód Nvidia w ostatnim kwartale wyniósł 5,93 mld USD, o 12 procent mniej niż we wcześniejszym kwartale (6,70 mld USD), o 29 procent mniej niż przed dwoma kwartałami (8,29 mld USD) i o 17 procent mniej niż w tym samym kwartale przed rokiem (7,10 mld USD).



Zysk netto spadł do 0,68 mld USD, w porównaniu do 2,46 mld USD w tym samym kwartale przed rokiem i kwot rzędu ponad 3,0 mld USD w 4. kwartale 2021 roku i 1. kwartale 2022 roku. To oznacza, że w niecały rok kwartalny zysk netto spadł około 4-krotnie.



Spośród działów Nvidia, najlepiej w ostatnim kwartale funkcjonował dział Data Center, który uzyskał przychód 3,83 mld USD, o 1 procent wyższy niż we wcześniejszym kwartale i 31 procent wyższy niż w tym samym kwartale przed rokiem. Na wysoki wynik miało wpływ rozpoczęcie dostaw nowych GPU H100 z serii Hooper, oraz stale poszerzająca się oferta specjalizowanych urządzeń sieciowych Nvidia, co jest wynikem przejęcia Mellanox na początku 2021 roku.



Bardzo słabo poradził sobie dział Gaming dostarczający karty graficzne GeFoce - uzyskując przychód 1,57 mld USD, o 51 procent niższy niż przed rokiem i 23 procent niższy niż przed kwartałem.



Dział Professional Visualization dostarczający rozwiązania do ścian wizyjnych, wizualizacji 3D, i oprogramowanie Omniverse uzyskał przychód zaledwie 200 mld USD, o 65 procent niższy niż przed rokiem i 60 procent niższy niż we wcześniejszym kwartale.



Dział Automotive and Robotics dostarczający chipy do samochodów i robotów produkcyjnych uzyskał przychód 251 mln USD, o 86 procent wyższy niż przed rokiem i o 14 procent wyższy niż w poprzednim kwartale.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.