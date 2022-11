Czwartek 17 listopada 2022 Wzrasta niezadowolenie z 16-pinowej wtyczki zasilającej karty GeForce

Autor: Zbyszek | źródło: GamerNexus/Inne | 20:30 GeForce RTX 3090 Ti oraz debiutujące w tym roku karty GeForce RTX serii 4000 to pierwsze konsumenckie karty graficzne wyposażone w nową wtyczkę zasilającą. Została ona opracowana wraz z magistralą PCI-Express 5.0, ma 16 pinów, jest dość kompaktowa, ale jednocześnie potrafi dostarczać karcie graficznej bardzo dużo energii - do 600 W. Wraz z tym, jak liczba użytkowników nowych modeli kart GeForce wzrasta, w sieci pojawia się coraz więcej informacji o stopieniu się 16-pinowej wtyczki zasilającej. To powoduje oczywiście unieruchomienie karty graficznej i konieczność odesłania jej do serwisu. Nvidia konsekwentnie twierdzi, że awarie wynikają z błędów użytkowników, co tylko wzmaga niezadowolenie.



Po pojawieniu się pierwszych przypadków producent miał stwierdzić, że problem nigdy nie zaistniał w jego laboratoriach i laboratoriach producentów kart graficznych. Natomiast przyczyną przegrzewania się i topienia 16-pinowych wtyczek ma być nieprawidłowe podłączenie przewodu przez użytkowników. Nvidia wydała wówczas zalecenia, że przewód do 16-pinowego gniazda musi być wkładany pod kątem prostym, i powinien zostać wciśnięty mocno do samego końca, i nie powinie być też zaginany - co najmniej 3,5 cm przewodu w pobliżu wtyczki powinno być całkowicie wyprostowane.



Problem postanowił zbadać GamersNexus. któremu udało się odtworzyć awarię występującą u użytkowników. 16-pinowe gniazdo miało zachowywać się prawidłowo przy starannym wetknięciu do niego wtyczki zasilającej. Gdy później zrobiono to nieco pod kątem, a wtyczka nie została wetknięta do samego końca, temperatura połączenia bardzo szybko wzrosła do 300 stopni, co spowodowało awarię.



Mimo wszystko gniazdo jest krytykowane i nie cieszy się już dobrą sławą. Mówiąc inaczej, powinno mieć ono konstrukcję wybaczającą błędy użytkownika, a tak nie jest. Co ciekawe problem nie dotyczył oferowanych od wiosny kart GeForce RTX 3090 Ti, więc sprawa prawdopodobnie musi mieć też dodatkową przyczynę.





W sądzie w USA w stanie Kalifornia przeciwko Nvidia złożony został już pozew zbiorowy, do którego przystąpić może każdy zamieszkujący ten stan nabywca karty graficznej GeForce, która uległa awarii wskutek stopienia się wtyczki zasilającej. W pozwie czytamy m.i.n. że „Nvidia sprzedawała GeForce RTX 4090 z wadliwą i niebezpieczną wtyczką i gniazdem kabla zasilającego, co uniemożliwiło działanie kart konsumentów i stanowi poważne zagrożenie elektryczne i pożarowe dla każdego nabywcy”.

















