Czwartek 17 listopada 2022 Twitter na krawędzi, zamknięte biurowce, masowe odejścia pracowników

Autor: Zbyszek | źródło: Reddit | 23:56 Prawdopodobnie większość osób obserwujących przejęcie Twittera prze Elona Muska wyobrażało sobie dalsze działanie tej firmy zdecydowanie inaczej, niż to ma miejsce w ostatnich kilku dniach. Być może sam Elon Musk też - przypomnijmy, że zapowiedział on m.in. optymalizację działania platformy, prace nad wyraźnym zmniejszeniem liczby fałszywych kont, zmiany w algorytmach wyświetlających treści i w moderacji treści, aby docelowo uczynić z Twittera globalną platformę wolności słowa i wymiany informacji. Niestety nerwowo było już w dniu zakupu Twittera, kiedy Musk wyrzucił całe jego dotychczasowe kierownictwo. Kolejne dni tylko pogłębiły problemy.



Niestety ostatnie dni w Twitterze to jeden wielki chaos, zaczynając od niepewnej sytuacji z dotychczasowymi reklamodawcami i utratę części z nich, przez bardzo napiętą sytuację samych pracowników, po liczne przypadki uzyskania konta zweryfikowanego (tzw. niebieskiej odznaki) przez konta szerzące fałszywe informacje i podszywające się pod innych.



Elon Musk zamiast uspokoić sytuację, zdecydował się jeszcze bardziej ją zaognić - poprosił on pracowników, aby do 17 listopada do godziny 17.00 złożyli pisemne gwarancje, że całym sercem przyjmują wizję Twittera 2.0, obejmującą ścisłe przestrzeganie nowej kultury firmy i ambitną pracę przez długie godziny. Osoby, które nie zdecydują się przyjąć tych warunków, zostaną zwolnione z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.



Gdy wybiła ustalona godzina, okazało się, że około 75 procent pracowników zdecydowało się nie podpisywać dokumentu, a tym samym wyrazić wolę opuszczenia Twittera. W efekcie po godzinie 17 wszystkie biurowce firmy zostały „tymczasowo” zamknięte, a dostęp do identyfikatorów został zawieszony. Elon Musk miał stwierdzić, że tak drastyczny krok musiał zostać podjęty w obawie przed sabotażem 3/4 dotychczasowej załogi, która nie zgadza się z jego wizją Twittera 2.0.



Redukcja zatrudnienia jaka miała miejsce jeszcze przez zakupem Twittera przez Muska, a następnie trwająca od 26 października (czyli od dnia zakupu Twittera przez Musk) druga fala odejść z pracy, tym razem dobrowolnych, już i tak znacznie osłabiły zdolność Twittera do prowadzenia rutynowych operacji.



Co stanie się z platformą Twitter po najnowszych wydarzeniach z 17 listopada, nie wiadomo. Zwłaszcza że nowych warunków pracy odmówić miał cały zespół kluczowych inżynierów. To spowodowało nie obserwowane od dawna problemy z dostępnością platformy Twitter, która zaświeciła się w downdetector.com. Co przyniesie jutro lub pojutrze, i czy za tydzień Twitter będzie jeszcze funkcjonował ? Można mieć o to pewne obawy.



Wygląda na to, że Musk wszedł do firmy ze zbyt dużą falą krytyki, a zmiany które chciał przeprowadzić wydarzają się zbyt gwałtownie i zdecydowanie za szybko.



