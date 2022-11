Sposoby na zwiększenie szans na znalezienie pracy po studiach

Wielu absolwentów jest bezrobotnych lub nie ma pracy. Nie bądź jednym z nich. Niezależnie od tego, w jakim punkcie życia się znajdujesz, pójście na studia po raz pierwszy - lub powrót do szkoły, by poszerzyć swoją edukację - opłaca się.



Według badań w lutym 2022 roku stopa bezrobocia wśród absolwentów szkół wyższych wynosiła zaledwie 2,2%, w porównaniu z 4,5% wśród absolwentów szkół średnich i 4,3% wśród osób bez matury. Pomimo wątpliwości, czy studia są warte czasu i pieniędzy, statystyki takie jak te wyraźnie potwierdzają słuszność tej inwestycji.

Studia mogą być najlepszym sposobem na zdobycie pracy, ale jeśli chodzi o znalezienie dobrze płatnej pracy, samo ukończenie studiów nie jest już jedynym kluczem do sukcesu. Musisz rozpocząć studia z planem. To najlepszy sposób na to, by później jak najlepiej wykorzystać swój dyplom. Zobacz jakie są najnowsze oferty pracy https://www.ogloszenia24m.pl/praca/

Strategicznie wybierz kierunek studiów

Kiedyś można było wybrać studia już teraz, a ścieżkę kariery ustalić później. Teraz najlepiej jest wiedzieć, dokąd chce się iść. Jeden ze sposobów na oszczędzanie na edukacji: Zaplanuj najbardziej efektywną ścieżkę do ukończenia studiów, biorąc kursy potrzebne do ukończenia kierunku i spełniając wymagania przy jak najmniejszej liczbie dodatkowych kroków. Ukończ studia w ciągu czterech lat lub krócej, jeśli możesz to zrobić. Kolejną sprawą jest znalezienie kierunku studiów najlepiej odpowiadającego Twoim uzdolnieniom i celom.

Jak znaleźć dobrą pracę

Prawdopodobnie będziesz spędzać więcej godzin na pracy niż na zabawie, więc wybierz kierunek studiów, który umożliwi Ci robienie czegoś, co sprawia Ci przyjemność i ma sens. Problemem jest znalezienie pracy, którą cenisz, a która zapewni Ci przyzwoite wynagrodzenie i dobrą ścieżkę kariery po ukończeniu studiów.

Możesz sprawdzić, na jakie zawody jest największe zapotrzebowanie. Doskonałym miejscem do szukania takich zawodów jest lista najszybciej rozwijających się zawodów sporządzona przez BLS. Na czele tej listy, według stanu na 18 kwietnia 2022 roku, znajdują się: operatorzy projekcji filmowych, technicy obsługi turbin wiatrowych, pielęgniarki oraz woźni, pracownicy obsługi holu i bileterzy.

Nie podążaj za swoją pasją

Nadal masz problem z ustaleniem, co chcesz robić w życiu? Mamy w życiu wiele pasji, ale większość z nich nie przełoży się na udaną karierę. Zamiast tego podążaj za swoim wysiłkiem. Przyjrzyj się, jak spędzasz czas. To, na co poświęcasz najwięcej czasu, może być Twoją idealną karierą. Poświęcanie czasu na coś prowadzi do rozwijania wielu umiejętności, które tworzą ekspertyzę w tej dziedzinie, a bycie ekspertem przekłada się na sukces zawodowy.

Wybierz karierę, która wymaga specjalistycznych umiejętności

Niektóre ścieżki kariery są przepełnione kandydatami, podczas gdy w przypadku innych pracodawcy błagają o wykwalifikowanych kandydatów. Dlaczego? Często dlatego, że specjalistyczne umiejętności wymagane w danej dziedzinie sprawiają, że pula talentów jest mniejsza. Wybierz kierunek studiów, który uczyni Cię specjalistą, a znalezienie pracy nie będzie trudne. Co więcej, od początku będziesz dobrze opłacany. Szukaj zawodów, w których do rozpoczęcia pracy wystarczy dyplom licencjata z wysoce wyspecjalizowanej dziedziny, np. informatyki i systemów informacyjnych. Więcej o ofertach pracy na ogloszenia24m.pl