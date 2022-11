Poniedziałek 21 listopada 2022 Rowery elektryczne i hulajnogi Eleglide na Black Friday

Autor: Adam | 06:26 Firma Eleglide, to chińska marka produkująca kilka modeli rowerów elektrycznych i hulajnóg. Z okazji na zbliżający się Black Friday producent Eleglide zaoferuje kody rabatowe na swoje produkty. W ofercie mają zarówno modele trekkingowe, MTB, jak Fatbike-a. Warto wspomnieć o modelu M1 Plus oparty na kołach 27.5 cala i wadze 21.7kg posiada zewnętrzny akumulator 12.5Ah 450Wh umożliwiający na pokonanie dystansu do 100km w trybie wspomaganym. Posiada silnik w tylnej piaście o mocy 250W. Wyposażony jest opcjonalnie w manetkę.



Kolejny model to T1 (T1 Step-Thu w wersji damskiej) wyposażony we wbudowany w ramę akumulator 450W 12.5Ah, tylny bagażnik oraz także silnik umiejscowiony w tylnej piaście o mocy 250W. Konstrukcja ramy jest klasyczna "męska" lub "damka". Waga roweru to 26kg. W trybie wspomaganym również dystans do osiągnięcia w optymalnych warunkach wynosi do 100km.



Rower Citycrosser do bardziej miejskich zastosowań, wyposażony został w szybkie i wązkie koła CST 700x38c w rozmiarze 28 cali, z antyprzebiciową wkładką. Akumulator zastosowany w tym rowerze ma pojemność 360Wh, 36V 10Ah i chowa się w ramie. Zasięg maksymalny z użyciem wspomagania 250W silnika wynosi 75km. Maksymalna prędkość do 25km/h, jednak z ukrytego menu można powiększyć do 32km/h. Producent także dołącza manetkę jako free gift.



Dla wielbicieli grubych opon jest model Tankroll z "kapciami" 26cali x 4cale. W tym przypadku mamy zasięg do 65km, baterię 10.4Ah 48V i silnik 250W.



Ciekawie prezentuje się również hulajnoga elektryczna Coozy o wadze 18.7kg. Oferuje prędkość do 25 km/h i maksymalny dystans 55km. Posiada przedni amortyzator oraz silnik o mocy 350W. Zastosowany tutaj system hamowania E-ABS z tarczowy układem hamowania.



Wszystkie szczegóły oraz kody rabatowe znajdziecie na stronie eleglide.com. Kody w zależności od modelu obniżają cenę od 50Euro do 100Euro.















K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.