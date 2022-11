Środa 23 listopada 2022 NX7000 i NX8000 - szczoteczki soniczne Nandme w jeszcze lepszej cenie

Autor: Wedelek | 08:05 Każdy z nas chce mieć zdrowe i piękne zęby, a dentystę odwiedzać tylko podczas profilaktycznych kontroli i zabiegów upiększających. Kluczem do osiągnięcia takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim odpowiednie szczotkowanie zębów. W tym zadaniu najlepiej sprawdzą się szczoteczki soniczne, które znacznie lepiej radzą sobie z usuwaniem kamienia i resztek jedzenia niż tradycyjne szczoteczki manualne czy nawet elektryczne z obrotową końcówką. Aktualnie na rynku jest prawdziwe zatrzęsienie tego typu urządzeń i dlatego dziś przyjrzymy się bliżej dwóm bardzo ciekawym modelom szczoteczek sonicznych: Nandme NX7000 oraz NX8000.



Oferta promocyjna



Okazją do tego jest trwająca aktualnie promocja, w ramach której model NX 7000 kupimy w obniżonej cenie $29,99. Aby skorzystać z opisywanej promocji wystarczy na etapie zamówienia podać kod 66J2CS3. Link do oferty znajdziecie TUTAJ.



W przypadku lepiej wyposażonego modelu Nandme NX8000 będziemy zmuszeni ponieść wydatek $41,99. Szczoteczkę można kupić TUTAJ.



No dobrze, ale po pierwsze czy warto? A jeśli tak, to który model wybrać?



Nawet rok szczotkowania na jednym ładowaniu



Jedną z najciekawszych funkcji modelu NX 7000 jest co najmniej imponujący czas pracy tej szczoteczki wynoszący 1460 minut! Przy założeniu, że zęby szczotkujemy dwa razy w ciągu dnia przez 2 minuty daje nam to równy rok pracy (365 dni). Tak rewelacyjne osiągi uzyskano w wyniku połączenia energooszczędnego napędu wibracyjnego Centrale Axis Sonic Motor ze sporą baterią o pojemności 2600 mAh.



Sam akumulator ładujemy przewodem ze złączem USB typu C, tym samym które znajdziemy w większości nowych smartfonów, tabletów i laptopów. Trzeba przy tym nadmienić, że producent postawił tu na stosunkowo mały prąd ładowania wynoszący 3W, co z jednej strony spowalnia cały proces (do pełnego naładowania potrzeba 7-12h), ale za to wydłuża żywotność ogniwa.



O konieczności ładowania dadzą nam znać wbudowane w korpus diody statusu, które w połączeniu z wibracjami poinformują użytkownika o niskim poziomie baterii i przypomną o konieczności szczotkowania. Wibracjami szczoteczka da nam również znać kiedy należy zmienić rząd szczotkowanych zębów. Domyślnie na każdy z czterech rzędów użytkownik powinien przeznaczyć 30 sekund.







Dobra szczoteczka „na start”



Wszystkie wymienione cechy sprawiają, że model Nandme NX 7000 świetnie nadaje się dla ludzi, którzy zapominają o ładowaniu posiadanych przez siebie urządzeń, lub zwyczajnie nie lubią być „uwiązani” do ładowarki. Dużą baterię i obecność portu USB C powinni też docenić użytkownicy, którzy często podróżują. Z kolei relatywnie niska cena sprawia, że model ten jest dobrym zestawem startowym dla osób, które wciąż używają tradycyjnych szczoteczek manualnych i zastanawiają się czy warto przechodzić na elektryka. Tu mały spoiler - otóż warto, zwłaszcza, że Nandame NX 7000 mimo przystępnej ceny może się pochwalić naprawdę dobrymi parametrami pracy.







Napęd szczoteczki



Najważniejszym elementem NX 7000 jest wbudowany w nią silniczek wibracyjny Maglev 4.0 (Magnetic Levitation Sonic Motor), który generuje do 41 000 drgań na minutę, wytwarzając przy tym na najwyższym biegu hałas nie przekraczający 68dBa. Wspomniane tu wibracje pomagają w oderwaniu do szkliwa resztek jedzenia i kamienia, nie tylko z miejsc które szczotkujemy, ale też ich najbliższego otoczenia. W tym z trudno dostępnych przestrzeni międzyzębowych, często atakowanych przez próchnicę.



Ich intensywność jest regulowana za pomocą dwóch wbudowanych w korpus przycisków. Pierwszy odpowiada za wybór jednego z pięciu trybów pracy (wrażliwy, czyszczenie, wybielanie, polerowanie oraz masaż/aparat dentystyczny), a drugi pozwala dobrać jeden z trzech poziomów intensywności (mocny, średni i słaby). Razem daje nam to w sumie 15 wariantów szczotkowania. Tak duża mnogość opcji sprawia, że każdy powinien znaleźć taki program, jaki mu aktualnie pasuje/jest potrzebny.



Certyfikat IPX7 oraz 12 wymiennych końcówek w zestawie



Sama szczoteczka jest też naturalnie odporna na rdzę oraz wilgoć, co potwierdza certyfikat IPX7. W praktyce sprowadza się to do tego, że NX 7000 można łatwo wyczyścić pukając szczoteczkę pod bierzącą wodą.



W zestawie ze szczoteczką otrzymujemy 12 wymiennych końcówek z włosiem wykonanym z włókien Dupont, które są pozbawione metalowych fragmentów. Przestrzegając zaleceń producenta i wymieniając końcówki co trzy miesiące wystarczą nam one na 3 lata.







NX8000, czyli szczoteczka inteligentna



Na NX 7000 oferta firmy Nandme się oczywiście nie kończy. Z myślą o bardziej wymagających użytkownikach powstały jeszcze modele NX 8000 oraz NX 9000.



Pierwszy z wymienionych produktów podobnie jak NX 7000 bazuje na silniku wibracyjnym, który generuje do 41000 drgań na minutę, ale tym razem jego pracą zarządza bardziej rozbudowany układ scalony, który potrafi wykrywać jak mocno dociskamy końcówkę do zębów i na tej podstawie modyfikować zachowanie szczoteczki.



Samo urządzenie da nam znać jeśli będziemy używać zbyt dużo siły za pomocą diod LED umieszczonych w pierścieniu okalającym nasadkę do montowania końcówki szczoteczki (na styku korpusu i końcówki). Zmianie uległ też system ładowania oraz panel do zmiany trybów pracy. Zamiast fizycznego przycisku otrzymaliśmy panel dotykowy, za pomocą którego szybko przełączymy się pomiędzy dostępnymi trybami: delikatny, czyszczenie, wybielanie, polerowanie, oraz ochrona dziąseł.







Ładowanie bezprzewodowe i powiększona bateria



NX 8000 naładujemy za pomocą ładowarki indukcyjnej wbudowanej w dołączaną w zestawie stację bazową. Jest to niezwykle wygodne rozwiązanie, które w praktyce zwalnia nas z potrzeby pamiętania o ładowaniu szczoteczki. Wystarczy tylko, że po szczotkowaniu odłożymy ją do bazy, a ta zacznie automatycznie uzupełniać swoje ogniwo.



Przy okazji producent zdecydował się nieco powiększyć sam akumulator, który w tym modelu ma 2900mAh pojemności. Z uwagi na dodatkowe funkcje wystarcza on co prawda na krócej niż w NX 7000, ale 200 dni pracy na jednym ładowaniu to mimo wszystko nadal imponujący wynik (przy założeniu szczotkowania 2x dziennie przez 2min).







Wygląd zewnętrzny i lepszej jakości końcówki DuPont



Dużym plusem jest też znacząco zmodyfikowany design samej szczoteczki, która wygląda wyraźnie ładniej niż model NX 7000. Co prawda aspekt ten nijak nie wpływa na jej skuteczność, ale mimo wszystko esteci powinni być zadowoleni. Dodam jeszcze, że w ofercie producenta występują dwa warianty kolorystyczne: czarny i biały.

Na tym jednak nie koniec, bo inne są też końcówki. Te w modelu NX 8000 są wyraźnie większe i bardziej złożone. Składają się też z ulepszonego włosia o zaokrąglonych końcówkach, które podobnie jak w NX 7000 jest pozbawione elementów metalowych.



Tu też dostaniemy dodatkowe końcówki



Identycznie jak w tańszym modelu i tutaj znajdziemy certyfikat IPX7 oraz zestaw dodatkowych końcówek, których po raz kolejny jest 12. Mamy zatem zapas na 3 lata do przodu.



A jeśli chcecie jeszcze więcej bajerów, to w modelu NX 9000 producent dorzucił nam jeszcze wyświetlacz LCD i obudowę premium wykonaną z aluminium.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.