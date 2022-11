Poniedziałek 21 listopada 2022 Procesory Ryzen Threadripper 7000 Storm Peak zaoferują do 96 rdzeni

Autor: Zbyszek | 07:47 W czerwcu podczas swojej konferencji Analyst Day 2022 firma AMD ogłosiła m.in. że 2023 roku do sprzedaży trafią procesory Ryzen Threadripper serii 7000. Będą to procesory o nazwie kodowej Storm Peak, przeznaczone dla entuzjastów oraz dla stacji roboczych, i zgodne pamięciami DDR5 oraz magistralą PCI-Express 5.0. Pod względem technicznych będą to EPYC 4. generacji (Geona) adresowane do zastosowań w wydajnych i drogich komputerach typu desktop, a nie w serwerowniach i centrach danych. Według najnowszych informacji wersje PRO procesorów Ryzen Threadripper serii 7000, czyli wersje dedykowane dla korporacyjnych stacji obliczeniowych, zaoferują do 96 rdzeni.



Na ten moment brak jest jeszcze informacji, czy nowe Ryzeny Threadripper serii 7000 będą oferowane tylko w wersji PRO (jak Ryzen Threadripper serii 5000), czy też w dwóch oddzielnych wersjach - PRO dla korporacji, i bez dopisku PRO dla entuzjastów i klientów indywidualnych.





Ryzen Threadripper serii 5000 był oferowany przez AMD wyłącznie w droższej wersji PRO ze względu na ograniczone moce produkcyjne TSMC - tym samym producent chciał sprzedać dostępne procesory na rynku, na którym można zarobić więcej.



Obecnie TSMC nie ma już kłopotów ze zbyt dużą ilością zamówień, dlatego pozostaje liczyć na to, że dostawy 5nm chipów dla AMD będą mogły być na tyle wysokie, że Ryzen Threadripper serii 7000 pojawi się też w wersji dla konsumentów indywidualnych, np. jako 32 rdzeniowe procesory bez funkcji PRO.



