Oświadczenie Nvidia na temat wtyczki zasilającej 12VHPWR kart GeForce RTX 4000

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 07:59 (2) Nvidia postanowiła na swojej stronie internetowej oficjalnie odnieść się do pojawiających się od pewnego czasu informacji o topiących się wtyczkach zasilających typu 12VHPWR, czyli nowych 16-pinowych wtyczek potrafiących dostarczyć karcie graficznej do 600W mocy. Zostały one stosowane po raz pierwszy na wiosnę w kartach GeForce RTX 3090 Ti, a ostatnio otrzymały je karty GeForce RTX 4090 i GeForce RTX 4080. Nvidia podała, że spośród 125 tysięcy kart GeForce z tą wtyczką, jakie zostały sprzedane na całym świecie do ostatnich dni, liczba zgłoszonych przypadków stopienia się wtyczki zasilającej wynosi zaledwie 50. Wszystkie z tych przypadków miały być spowodowane błędem użytkownika.



Nvidia miała zbadań wszystkie z 50 zwróconych kart, w których stopiły się wtyczki 12VHPWR, w tym wykonać dokładną analizę wizualną gniazda wtyczki zasilającej - ślady pozostawione przez wtyczkę 12VHPWR wskazały, że nie była ona w tych kartach wciśnięta do samego końca.



Producent dodatkowo opublikował dwa zdjęcia, przedstawiające wtyczkę 12VHPWR prawidłowo, i nieprawidłowo wetkniętą do gniazda na karcie graficznej. Nvidia zaleca też przede wszystkim, aby przed pierwszym uruchomieniem karty graficznej, wszyscy użytkownicy upewnili się, że kable zasilające są solidnie i równomiernie podłączone do karty.







Winna jest NVidia (autor: pandy | data: 21/11/22 | godz.: 18:44 )

A po mojemu (inżynier elektronik) przy takich prądach powinien być dodatkowy układ monitorujący stratę (spadek napięcia) na wtyczce i informujący użytkownika o tym problemie - albo wtyczka powinna mieć taką konstrukcję by nie było to możliwe.



pandy (autor: Markizy | data: 21/11/22 | godz.: 19:04 )

Powinno złącze być bardziej odporne na błędne zapięcie. Nvidia sama cegiełek dołożyła budując maskownicę tak że nie widać czy wtyczka się dobrze zatrzasnęła.



