Oświadczenie Nvidia na temat wtyczki zasilającej 12VHPWR kart GeForce RTX 4000

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 07:59 (15) Nvidia postanowiła na swojej stronie internetowej oficjalnie odnieść się do pojawiających się od pewnego czasu informacji o topiących się wtyczkach zasilających typu 12VHPWR, czyli nowych 16-pinowych wtyczek potrafiących dostarczyć karcie graficznej do 600W mocy. Zostały one stosowane po raz pierwszy na wiosnę w kartach GeForce RTX 3090 Ti, a ostatnio otrzymały je karty GeForce RTX 4090 i GeForce RTX 4080. Nvidia podała, że spośród 125 tysięcy kart GeForce z tą wtyczką, jakie zostały sprzedane na całym świecie do ostatnich dni, liczba zgłoszonych przypadków stopienia się wtyczki zasilającej wynosi zaledwie 50. Wszystkie z tych przypadków miały być spowodowane błędem użytkownika.



Nvidia miała zbadań wszystkie z 50 zwróconych kart, w których stopiły się wtyczki 12VHPWR, w tym wykonać dokładną analizę wizualną gniazda wtyczki zasilającej - ślady pozostawione przez wtyczkę 12VHPWR wskazały, że nie była ona w tych kartach wciśnięta do samego końca.



Producent dodatkowo opublikował dwa zdjęcia, przedstawiające wtyczkę 12VHPWR prawidłowo, i nieprawidłowo wetkniętą do gniazda na karcie graficznej. Nvidia zaleca też przede wszystkim, aby przed pierwszym uruchomieniem karty graficznej, wszyscy użytkownicy upewnili się, że kable zasilające są solidnie i równomiernie podłączone do karty.







K O M E N T A R Z E

Winna jest NVidia (autor: pandy | data: 21/11/22 | godz.: 18:44 )

A po mojemu (inżynier elektronik) przy takich prądach powinien być dodatkowy układ monitorujący stratę (spadek napięcia) na wtyczce i informujący użytkownika o tym problemie - albo wtyczka powinna mieć taką konstrukcję by nie było to możliwe.



pandy (autor: Markizy | data: 21/11/22 | godz.: 19:04 )

Powinno złącze być bardziej odporne na błędne zapięcie. Nvidia sama cegiełek dołożyła budując maskownicę tak że nie widać czy wtyczka się dobrze zatrzasnęła.



... (autor: radonix | data: 21/11/22 | godz.: 22:19 )

Takie mamy czasy: łatwiej jest zaprojektować nowy procesor, niż prostą wtyczkę do zasilania.



tez (autor: pawel1207 | data: 21/11/22 | godz.: 22:38 )

uwarzam ze uwalone piny w cpu amd am4 to wina wylacznie amd nie kolesia co na ogladal sie na youtubie jak kompa zlozyc i dopchnol cpu mlotkiem :D szczeze gdyby byl to blad nvidi to te kary palily by sie tysiacami tu mamy 50 jak nie masz pojecia jak cos zrobic to zawolaj kogos kto o tym pojecie ma. biorac pod uwage ze sprzedanao tych kart calkiem sporo to na taka ilosc 50 durniow ktorzy nie docisneli wtyczki to nie jestt zaden problem widac czerwoni juz zupelnie stracili resztki rozsadku ...



@up (autor: Conan Barbarian | data: 22/11/22 | godz.: 09:58 )

Wyluzuj bo żyłka pęknie i padniesz od tych swoich bredni.



pytanie czy ktos spodziewal sie innego wyniku? (autor: henrix343 | data: 22/11/22 | godz.: 10:15 )

co niby mieli powiedziec-mamy tak zidiocialych inzynierow ze nie potrafia zaprojektowac zwyklej wtyczki?





a wzieli sie za to bo juz wiara grupowe pozwy sklada, wiec bedzie papier dla sadu ktory cos tam niby udowadnia. to nie zmienia faktu ze sady w usa czesciowo dzialaja sprawnie a nie jak u nas, wiec uzytkownicy maja duza szanse na odszkodowanie za ktore beda mogli kupic...modele z ta sama wtyczka bo nvidia nie chce zmodernizowac wtyki:)



i kolo sie zamyka :) odsylal bym im karte co tydzirn.



Conan Barbarian (autor: pawel1207 | data: 22/11/22 | godz.: 22:02 )

gdzie ty widzisz brednie ? to co podali w gmers nexus :D czyli fakty z oficalnych zrodel :D jak nie rozumiesz ze np kolo w samochodzie trzeba wlasciwie dokrwecic przed wyjazdem to rece mi do ciebie opadaja :D tu jest to samo 50 az 50 osol uwalilo wtyczke na dziesiatki stysiecy sprzedanych kart az 50 :D wiecej ludzi uwalilo piny na cpu w am4 sam sobie poszukaj oczywiscie czerwona zaraza widzi problem wszedzie tylko nie w sobie :D



@up (autor: Conan Barbarian | data: 22/11/22 | godz.: 22:24 )

Dotychczas używane wtyczki działały w milionach komputerów i było ok, więc Nvidia ze swoją nową wtyczunią spieprzyła sprawę po całości.

Nie kupiłbym czegoś takiego, co może chatę spalić, bo wtyczka się wyśliźnie lub kabelek skrzywi.



Ewidentnie jest to wina NV (autor: Marek1981 | data: 23/11/22 | godz.: 01:28 )

Może i sama wtyczka nie jest dopracowana ale umiejscowienie na karcie gniazda jest fatalne. W dodatku mówimy o już kilkudziesięciu incydentach a to dopiero początek sprzedaży. Co będzie za rok dwa? Właściciele tego rozwiązania mają codziennie sprawdzać czy u nich na pewno wtyczka się nie poluzowała...



lol... (autor: KaszeL | data: 23/11/22 | godz.: 10:44 )

Oczywiście, że błąd użyszkodnika. Nic innego. 50 przypadków na 125 nie przesądza o niczym. Problemem nie jest ta, czy inna złączka, tylko zapotrzebowanie na energię nowoczesnych kart graficznych. W tej generacji 600W, kiedy dojdzie do 1kW? W następnej generacji, czy dwie następne? Do takiego urządzenia powinien być dawno zewnętrzny dedykowany zasilacz. Może być nawet taki instalowany w zatoce 5.25'' wewnątrz obudowy komputera. Wystarczy zerknąć na nowoczesne zasilacze serwerowe. Pudełko o objętości dwóch paczek fajek daje radę oddać 1600W przy 12V ze sprawnością ponad 96%. Co pozwala mu być chłodzonym jednym wentylatorkiem 4x4cm, który do 50% obciążenia takiego zasilacza nie jest słyszalny. Da się? Da się.



@3. (autor: Mariosti | data: 23/11/22 | godz.: 11:12 )

Problem z tą wtyczką jest taki że do niczego nie była potrzebna.

Wystarczyło dać do karty 2x EPS 8pin i po problemie.



Markizy (autor: pandy | data: 23/11/22 | godz.: 17:29 )

Oczywiście - konstrukcja wtyczki powinna uniemożliwić nieprawidłowe jej włożenie i ewentualnie przy nieprawidłowym włożeniu powinna być czytelna informacja dla użytkownika oraz ograniczenie poboru mocy do bezpiecznego i niezbędnego minimum. Tak jak napisałem - sprawę załatwiłby układ mierzący spadek napięcia na wtyczce (czyli porównujący napięcia przed i po wtyczce przy określonym prądzie). Alternatywnie zwiększenie ilosc kontaktów by rozłożyć na ich większą ilość ewentualne problemy.



Co do wypowiedzi że to wina użytkownika - nie, o ile NVidia nie zacznie wymagać ukończenia jakiegoś specjalnego szkolenia z montażu i umożliwia montaż samodzielny każdemu to powinna zaprojektować tak urządzenie by było odporne na typowe błędy montażowe.



Wydajemy duże pieniądze i zacznijmy w końcu wymagać by zadbano o klientów a nie ścinano BOM na maksa by maksymalizować zysk i wypłacać premie zarządowi i udziałowcom.



Conan Barbarian (autor: pawel1207 | data: 23/11/22 | godz.: 22:03 )

lampka ci moze spalic chate jesli nie bedzie wlasciwie podlaczona na gmers nexus pokazli ze jesli wtyczka jest docisnieta jest ok i nie ma z nia problemu nawet jak mocno zagniesz kabel zeszlo im kilka dni znecania sie nad wtyczkami aaby udalo sie spalic ta wtyczke :D nawet puscili cala moc przez 2 kabelki wtyczka ogarnela to bez problemu jedynym problemem byl urzykownik :D zlacze sata moze ci odwalic to samo podobnie z molexami o ile dobrze nie docissniesz :D .. nie k ci nie karze nicze3go od nv kupowac wona wola :D ale nie usprawiedliwaj baranow ktorzy po prostu nie zainstalowali sprzetu wasciwie jak ci sie urwie kolo w samochodzie bo sruby sa niedokrecone do co bedziesz jebal producenta czy mechanika ? bo teraz wlasnie to robisz ..:D



@up (autor: Conan Barbarian | data: 24/11/22 | godz.: 00:01 )

Wypij piwo i idź spać, to może ochłoniesz.



Conan Barbarian (autor: pawel1207 | data: 24/11/22 | godz.: 05:03 )

wystarczy podac jakis sensowny argument na potwierdzenie twoich teorii no tak nie masz zadnego :D zamiast prierzyc banialuki o piwie :D



