Rynek kart graficznych notuje największe od 2009 roku załamanie sprzedaży

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 17:12 (2) Firma analityczna Jon Peddie Research przedstawiła swoj najnowszy raport dotyczący sytuacji na rynku komputerów osobistych. Nie jest już dla nikogo tajemnicą, że obecnie na tym rynku trwa korekta, spowodowana zakończeniem dwuletniego okresu anomalnie wysokiej sprzedaży. Był on wywołany głównie przez masowe przechodzenie osób na pracę i naukę zdalną, oraz jednocześnie boom na kryptowaluty, a obecnie czynniki te nie generują już wzmożonego popytu na sprzęt komputerowy. Według firmy Jon Peddie Research w 3. kwartale 2022 roku sprzedaż procesorów x86 była niższa o 5,7 procent niż we wcześniejszym kwartale i 18,6 procent niższa niż w 2. kwartale 2021 roku.



Najgorsza dla producentów sytuacja ma miejsce na rynku samodzielnych kart graficznych. Ich sprzedaż względem poprzedniego kwartału spadła w 3. kwartale 2022 roku aż o 33,5 procent, a względem 3. kwartału 2021 roku - o ponad 50 procent. Według Jon Peddie Research rynek samodzielnych kart graficznych notuje największe od 2009 roku załamanie sprzedaży, czego powodem jest spadek popytu na nowe karty graficzne. Uwagę kupujących od nowych kart graficznych dodatkowo odciągają karty graficzne wycofywane z koparek kryptowalut, zalewające właśnie rynek wtóry.



Tym samym firmy AMD i Nvidia, jeśli jeszcze tego nie zrobiły, to powinny zrewidować swoje planowane wpływy ze sprzedaży kart graficznych



załamanie sprzedaży (autor: Conan Barbarian | data: 23/11/22 | godz.: 17:28 )

Bardzo, ale to bardzo DOBRZE - niech tłuste koty schudną.



załamanie sprzedaży (autor: Markizy | data: 23/11/22 | godz.: 17:35 )

a kart graficznych, płyt główny na blackfriday jak na lekarstwo w promocjach. Producenci próbują przeforsować wyższa cen na wysokich marżach co się po prostu nie uda. Przesyt rynku jest aż nadto widoczny a technologia RT nie robi szału żeby ludzie musieli koniecznie to mieć w grach.



