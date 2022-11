Środa 23 listopada 2022 AMD i Analog Devices rozwiązały spór patentowy i będą współpracować

Autor: Zbyszek | źródło: AMD, Analog Devices | 16:07 Firmy AMD i Analog Devices, Inc. poinformowały, że rozwiązały toczący się pomiędzy nimi spór patentowy. Obaj producenci zawarli ze sobą porozumienie, w ramach którego nie tylko doszły do ugody ale też zobowiązały się do współpracy technologicznej w celu dostarczania lepszych rozwiązań dla branży telekomunikacyjnej i centrów danych. Spór patentowy powstał jeszcze w 2019 roku, kiedy firma Analog Devices oskarżyła Xilinx o naruszenie jej kilku patentów związanych z konwersją danych analogowych na dane cyfrowe. Na początku 2022 roku Xilinx stał się jedną z części firmy AMD, a sprawa pozwu Analog Devices przeciwko Xilinx z 2019 roku została skierowana na nowe tory.



Proces sądowy w tej sprawie miał rozpocząć się w marcu 2022 roku, ale sąd zawiesił to postępowanie z uwagi na trwające postępowanie dotyczące zmiany własności praw patentowych, z powodu przejęcia Xilinx przez AMD.



Obecna prezes AMD, Lisa Su, przed przyjściem do AMD (w 2012 roku), była jednym z członków zarządu Analog Devices.



