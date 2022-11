Środa 23 listopada 2022 PlayStation Store: Sony będzie walczyć z tzw. shovelware

Autor: Zbyszek | źródło: Sony | 17:52 Firma Sony opublikowała nowe zasady dotyczące jej sklepu z grami PlayStation Store. Producent zamierza podjąć walkę z tzw. shovelware, czyli tanimi w produkcji klonami innych gier. Tego typu produkcje kopiują inne gry, ale nie dają zbyt wielkiej satysfakcji z rozgrywki i często nie stawiają przed graczami wygórowanych wymagań, przez co w bardzo prosty sposób gracze mogą podbijać swoje osiągnięcia. Od teraz tytuły zgłaszane do PlayStation Store mają być badane według dodatkowych kryteriów, oceniających unikatowość danego tytułu. Sony podaje, że głównym celem nowych zasad jest ograniczenie spamu oraz powtarzalnej zawartości w sklepie PlayStation Store.



Firma określiła też, jakie kary mogą czekać twórców, którzy zgłaszają tzw. gry-zapychacze i gry-klony. Najlżejszą będzie po prostu nie zaakceptowanie gry, w przypadku jeśli zostaną zauważone bardzo duże podobieństwa do innej gry.



Twórcy ignorujący nowe wytyczne i zgłaszający tego typu gry w większych ilościach i w dłuższym czasie, mogą spodziewać się kolejno: zmniejszenia widoczności i łatwości wyszukiwania ich gier w bibliotece, a w przypadku uporczywego łamania nowych zasad - od usunięcia wcześniej zaakceptowanych tytułów z oferty sklepu PlayStation Store, po tymczasowe lub permanentne zablokowanie konta PlayStation Partners.



