Debiut Intel Od Demand - systemu opłat za dodatkowe funkcje procesorów

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 23:16 (1) Jesienią 2021 roku Intel przygotował tajemniczo brzmiącym oprogramowanie o nazwie Software Defined Silicon (SDSI). Oprogramowanie znalazło się w serwisie GitHub, było dedykowane dla przyszłych procesorów Xeon, i według opisu umożliwiało "konfigurację dodatkowych funkcji CPU za pomocą procesu aktywacji licencji". Teraz Software Defined Silicon debiutuje oficjalnie jako nowa usługa krzemowego giganta - Intel Od Demand. Jest to możliwość aktywacji określonych funkcjonalności procesora za pomocą dodatkowej opłaty licencyjnej. Intel Od Demand zadebiutuje na rynku na początku 2023 roku, wraz z procesorami Xeon Scalable 4. generacji, czyli przygotowywanymi od długiego czasu procesorami serwerowymi o nazwie kodowej Sapphire Rapids.



W programie Intel On Demand uczestniczyć mają też producenci serwerów, u których będzie można dokupić dodatkowe funkcje lub możliwości procesorów Xeon Scalable 4. generacji, znajdujących się w dostarczonych wcześniej dla firmy serwerach.



Cóż - w czasach gdy Intelowi wyraźnie spadają przychody, w celu ratowania budżetu najwidoczniej wprowadzone musiało zostać nowe rozwiązanie, gwarantujące Intelowi dodatkowe wpływy. To już nie tylko sprzedaż procesora, ale sprzedaż procesora i pobieranie okresowych opłat za jego pracę.





Na koniec trochę historii - warto przypomnieć, że podobne rozwiązanie Intel zastosował do tej pory jednorazowo, w 2010 roku w procesorze Pentium G6951 - już po jego zakupie, dopłacając 50 USD można było odblokować Hyper Threading oraz dodatkowy 1MB pamięci L3, co zmieniało Pentiuma w procesor zbliżony do Core i3.







o matku, żeby to weryfikować (autor: XTC | data: 24/11/22 | godz.: 19:07 )

czy nie zostało skompromitowane najpewniej system będzie musiał przechodzić weryfikację.

Normalnie backdoor na życzenie. Trzymam kciuki za łamanie tego typu ograniczeń. Rynek będzie.



