Najlepsze gadżety dla gracza wyścigowego. Te propozycje musisz przetestować

Idealny prezent dla gracza zafascynowanego wyścigami? To nie może być trudne – zwłaszcza jeśli skorzystasz z listy podpowiedzi, którą zamieszczamy poniżej. Niektóre z proponowanych gadżetów możesz przetestować, wypożyczając je w Plenti.















Gadżety dla gracza wyścigowego, które dostarczają emocji

Obraz i dźwięk stanowią dla gracza wyścigowego niewyczerpane niemal źródło doświadczeń. Silne bodźce, dostarczane przez konkretne gadżety wyraźnie zwiększają atrakcyjność wyścigu i intensywność przeżywanych emocji. Dzięki którym uczestnictwo w rozgrywce będzie maksymalnie autentyczne? Sprawdziliśmy.

1. Głośniki

Dobrze słyszalne odgłosy decydują o realizmie rozgrywki – stąd doskonałą propozycją dla gracza wyścigowego mogą być profesjonalne głośniki do grania, przewodowe lub bezprzewodowe. Pierwsze poleca się zwłaszcza tym graczom, którzy pozostają wierni tytułom na PC. Miłośnicy konsoli i gier na TV powinni zdecydować się na modele, które w żaden sposób nie będą ograniczały swobody zabawy.

2. Słuchawki

Odgłosy gry stają się uciążliwe dla pozostałych domowników? Rozwiązaniem mogą okazać się słuchawki dla gracza. Niepozorny gadżet pozwoli w pełni uczestniczyć w rozgrywce i przeżywać autentyczne emocje – zwłaszcza jeśli dodatkowo będzie wyposażony we wbudowany mikrofon. Wartą uwagi propozycją są słuchawki SPC GEAR Viro, gwarantujące czysty i detaliczny dźwięk. Gamingowcy pokochają je przede wszystkim za szeroką scenę, w której poruszają się przetworniki. To model, który pozwoli usłyszeć detale i przesądzi o wygranej.

3. Kierownica gamingowa

Miłośników gier samochodowych zachwyci stworzona do wyścigów kierownica gamingowa https://plenti.app/pl/products/2392, kompatybilna z komputerami PC i konsolami – PlayStation®4 i PlayStation®5. Gadżet nowej generacji z powodzeniem zastępuje klasyczne kontrolery i gwarantuje niespotykany wcześniej realizm rozgrywki. Za autentyczność przeżywanych emocji odpowiada wykorzystana w polecanym modelu technologia True Force. Kierownica gamingowa to niezwykle przydatne narzędzie dla wszystkich miłośników gier komputerowych. Dzięki niej można lepiej kontrolować grę, a także cieszyć się jej bardziej. Kierownica pozwala na pełniejsze wykorzystanie potencjału gry i dostosowanie jej do swoich preferencji.

4. Kokpit gracza

Składany fotel gamingowy PLAYSET to absolutny must have gracza wyścigowego – głównie ze względu na kompatybilność tego modelu z dowolną kierownicą wyścigową. Wyposażony w uniwersalne mocowanie, umożliwia bowiem wygodne i stabilne przytwierdzenie urządzenia, jednocześnie zaś zapewnia komfort i pełną swobodę gry.