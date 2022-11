Wtorek 29 listopada 2022 Koniec produkcji serii GeForce GTX 1660

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 14:48 Według informacji pochodzących ze źródeł zbliżonych do producentów kart graficznych, Nvidia zdecydowała o zakończeniu produkcji kart graficznych z serii GeForce GTX 1660, czyli GeForce GTX 1660, GeForce GTX 1660 SUPER i GeForce GTX 1660 Ti. W najbliższych tygodniach do producentów kart graficznych dotrą ostatnie dostawy rdzeni krzemowych TU116, po czym karty z serii GTX 1660 nie będą już produkowane. Docelowo zastąpić ma je bardziej nowoczesna seria GeForce RTX 4050. której debiut planowany jest w 1. połowie 2023 roku. Karty graficzne z serii GeForce GTX 1660 zadebiutowały na rynku wiosną 2019 roku jako uzupełnienie serii GeForce RTX 2000, i były oparte o tę samą architekturę Turing ale pozbawioną jednostek obliczeniowych RT i Tensor.



Dysponują one 6GB pamięci GDDR5 8 Gbps lub GDDR6 12 Gbps ze 192-bitową magistralą, a będący ich podstawą chip TU116 jest wytwarzany w litografii 12nm i ma powierzchnię 284mm2 - czyli dość dużą jak na segment cenowy, w którym oferowane są karty z serii GTX 1660.



Nadchodzące zakończenie produkcji oznacza, że karty powinny zniknąć ze sklepów za kilka miesięcy. Zatem seria GeForce GTX 1660 przejdzie na emeryturę po około 4 latach obecności na rynku.





Planowany na 1. połowę 2023 roku GeForce RTX 4050 ma posiadać chip GA107 o powierzchni 146 mm2, czyli najmniejszy układ krzemowy z serii Ampere, wytwarzany w litografii 5nm. Ciekawe jest, czy debiut tej karty będzie oznaczać zakończenie produkcji również GeForce RTX 3050 - karty oferującej wydajność zbliżoną do GeForce RTX 1660 Ti, i prawdopodobnie (jak na segment budżetowy) również nieco drogiej w produkcji za sprawą 8nm chipu GA106 o powierzchni 276 mm2.







