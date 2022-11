Wtorek 29 listopada 2022 Samsung prezentuje pamięci GDDR6W o podwójnej przepustowości

Autor: Zbyszek | źródło: Samsung | 15:04 Samsung pochwalił się opracowaniem nowych innowacyjnych pamięci GDDR6W dla kart graficznych. Nowe pamięci wykorzystują te same moduły DRAM co klasyczne kostki GDDR6, ale w podwójnej ilości i połączone ze sobą równolegle dzięki zaawansowanej technice pakowania. Zamiast klasycznej płytki drukowanej, podłożem dla modułów pamięci jest interposer krzemowy, a dwa dodatkowe moduły krzemowe są umieszczone na wyższej warstwie i połączone z niższymi pionowymi połączeniami podobnymi do połączeń przelotowych typu TSV (Through Silicon Vias). Zdaniem Samsunga całe rozwiązanie zapewnia, że gotowe moduły GDDR6W mają mniejszą grubość, dwukrotnie większą pojemność i dwukrotnie większą przepustowość, niż klasyczne pamięci GDDR6.



Samsung określa też, że karta graficzna z 256-bitowym interfejsem przy wykorzystaniu pamięci GDDR6W 22 Gbps będzie miała przepustowość pamięci 1,4 TB/s, zamiast 704 GB/s.



Wadą GDDR6W na pewno będzie wyższe skomplikowania i wyższy koszt produkcji. Obecnie Samsung współpracuje z JEDEC, aby ująć pamięci GDDR6W jako rozszerzenie standardu GDDR6, a formalna procedura ma zostać zamknięta w 2. kwartale 2023 roku.



Warto pochwalić pomysł, w którym do budowy kostek GDDR6W wykorzystano niektóre idee przyświecające powstawniu pamięci warstwowych HBM.







